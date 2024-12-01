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川普提心腹巴特爾掌FBI 欲撤換現任局長

2024/12/1 08:59（12/1 09:43 更新）
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美國總統當選人川普屬意讓前國安官員巴特爾（圖）領導FBI。（路透社）
美國總統當選人川普屬意讓前國安官員巴特爾（圖）領導FBI。（路透社）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，他屬意讓前國安官員、他的心腹巴特爾（Kash Patel）領導聯邦調查局（FBI）。此舉表明了他有意撤換FBI現任局長瑞伊（Chris Wray）。

路透社報導，巴特爾在川普第一個總統任期內當過國家情報總監（Director of National Intelligence, DNI）和國防部長的顧問，也曾呼籲剝奪FBI的情蒐角色，並開除任何拒絕支持川普政策的FBI職員。

川普提名巴特爾執掌FBI，意味他正準備兌現讓瑞伊走人的威脅；共和黨籍的瑞伊於2017年獲川普任命擔任FBI局長，任期10年。一名消息人士先前表示，瑞伊有意做滿任期。

川普在社群媒體貼文中寫道，巴特爾「是一位出色的律師、調查員和『美國優先』鬥士，他的職業生涯致力於揭露腐敗、捍衛正義和保護美國人民」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131201

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