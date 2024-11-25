川普內閣人選忠誠度更勝資歷 長子小唐納幕後操盤

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統當選人川普據報籌組美國現代史上最具爭議的內閣，長子小唐納在過渡時期成為影響力最大的家族成員，他推舉缺乏經驗的忠誠者，取代更有資格的人選擔任新政府要職。

路透社報導，川普極度重視忠誠，長期依賴家族成員提供政治建議。至於他會聽進誰的話，每次都是不同的人，而這次是小唐納（Donald Trump Jr.）。

根據捐款人、友人及政治盟友等6名知情人士說法，小唐納掌握主導權，左右內閣競爭人選的命運浮沉。從支持參議員范斯（JD Vance）作為川普的副手，到阻止前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）入閣，小唐納都扮演重要角色。

小唐納預計將加入保守派風險投資基金1789 Capital，但知情人士透露，他仍會繼續主持以政治為主題的播客節目，並支持宣揚川普政治理念的候選人。

知情人士還說，小唐納將在白宮為父親獻策，但他們強調，小唐納不太可能參與日常決策討論。

小唐納和川普與范斯的政權交接團隊未回覆置評請求。

根據知情人士及小唐納在社群媒體X上的言論和公開發言，除了確保內閣人選忠誠於父親外，小唐納還傾向選擇那些擁護反建制觀點的人，這些觀點包括保護主義經濟政策、減少軍事干預和削減海外援助。

小唐納支持的兩位人選恐怕會在參議院批准人事過程面臨重重障礙，這兩人是川普計劃提名出任衛生部長的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）以及國家情報總監人選加巴德（Tulsi Gabbard）。

小羅勃甘迺迪是環保活動人士，曾散播有關疫苗的錯誤資訊。加巴德曾是民主黨人，她曾暗示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭有正當理由，並在2017年敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）對異議人士進行血腥鎮壓期間與他會面，引發爭議。

但並非小唐納推薦的人選都成功獲得職位。

根據知情人士說法，他一直希望讓他的私人朋友、前駐德國大使格瑞尼爾（Ric Grenell）擔任國務卿。然而，川普最終選擇了聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。川普的核心支持者認為盧比歐的觀點過於傳統和國際主義。

親近小唐納的知情人士表示，小唐納並不會參與所有人事決策，也並未全程參與政權移交過程或在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）工作。其中一位消息人士透露，他預計不會在篩選較低層職位人選方面扮演要角。

小唐納這個月稍早告訴福斯新聞（Fox News）：「這次的現實是，我們很清楚知道自己在做什麼。重點是讓我父親身邊有這些既有能力又忠誠的人。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1131125