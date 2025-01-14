川普提名閣員參院聽證會將登場 爭議人選受矚目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統當選人川普提名的內閣官員今天起將在本週密集聽證會行程中接受美國聯邦參議員如持放大鏡般仔細檢視。而他們的任命案通過與否，則可能決定個人政治前途生死。

法新社報導，本週有13位川普（Donald Trump）提名的閣員將接受11個參院委員會的拷問。當中雖有不少人可望輕騎過關，但其他人則有各式各樣爭議，從被控性侵、酗酒、與獨裁者往來到持疫苗懷疑論等。

川普延攬的閣員過去一段時間一直在進行嚴格準備，除了參加模擬聽證會，還接受專人指導如何在化解棘手問題同時，也守住對川普堅定不移的忠誠。

川普上次擔任美國總統時的首位白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這回獲提名的閣員被視為是川普和他政綱的延伸。他們不是來捍衛自身觀點，而是來捍衛川普的政策。」

參院共和黨議員渴望讓國家安全閣員任命案迅速獲得通過，民主黨議員則可能同意讓一些被提名人走快速審批程序。但雙方對於他們認為不適任的人選都決心不會輕易放過。

首批候審閣員名單中包含最受爭議的人選之一，也就是川普提名的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。他曾任美國陸軍國民兵（Army National Guard）軍官及福斯新聞台（Fox News）節目主持人，他的聽證會安排在今天上午。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

赫格塞斯面臨性侵、財務不法行為與酗酒等指控，他對於軍中女性的看法也一直受到質疑。除此之外，他不具備與擔任部長可匹配的管理經驗。

不過，就算所有民主黨籍和無黨派參議員對他投下不同意票，只要自家共和黨籍參議員跑票不超過3人，他的人事案還是可以過關。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140114