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美媒：川普擬任命「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣

2024/11/26 20:44（11/26 21:19 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國新聞網站Axios今天引述消息人士說法報導，共和黨籍總統當選人川普考慮在白宮增設1個「人工智慧沙皇」（AI czar）職位，負責協調聯邦政策及政府的AI使用方式。

Axios報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）不會擔任「AI沙皇」，但預期他將密切參與相關事務。

彭博（Bloomberg News）上週報導，川普可能在白宮設立首個負責加密貨幣政策的職位「加密貨幣沙皇」（crypto czar），川普政權移交團隊正就潛在人選進行審查。

Axios報導，上述人工智慧及加密貨幣沙皇兩職也可能合併，交由1名「新興科技沙皇」（emerging-tech czar）來負責相關事務。（譯者：陳正健/核稿：施施）1131126

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