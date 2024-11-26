美媒：川普擬任命「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣
2024/11/26 20:44（11/26 21:19 更新）
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國新聞網站Axios今天引述消息人士說法報導，共和黨籍總統當選人川普考慮在白宮增設1個「人工智慧沙皇」（AI czar）職位，負責協調聯邦政策及政府的AI使用方式。
Axios報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）不會擔任「AI沙皇」，但預期他將密切參與相關事務。
彭博（Bloomberg News）上週報導，川普可能在白宮設立首個負責加密貨幣政策的職位「加密貨幣沙皇」（crypto czar），川普政權移交團隊正就潛在人選進行審查。
Axios報導，上述人工智慧及加密貨幣沙皇兩職也可能合併，交由1名「新興科技沙皇」（emerging-tech czar）來負責相關事務。（譯者：陳正健/核稿：施施）1131126
延伸閱讀美特檢撤銷川普2020選舉案指控 不上訴機密文件案川普前幕僚高卡將任國安副助理 曾推動穆斯林旅行禁令川普還沒同意FBI對閣員身家調查 可能再創70年先例川普一口氣公布多項內閣人事 勞工部與FDA及CDC首長人選出爐黃之瀚獲川普任命首席副國安顧問 曾訪台強調美台關係非交易
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美準商務部長與泰達商談 推動比特幣借貸計畫