本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
川普新內閣
新聞專題
川普新內閣
首頁 / 國際

川普提名葛里爾任貿易代表 曾指對中政策是世代挑戰

2024/11/27 10:14（11/27 10:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
葛里爾（右）獲川普任命為美國貿易代表。（路透社）
葛里爾（右）獲川普任命為美國貿易代表。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓26日專電）前美國貿易代表萊特海澤的44歲「門徒」葛里爾今天獲川普任命為貿易代表。川普昨天說一上任就要對加拿大、墨西哥及中國徵關稅；葛里爾也曾說對抗中國的貿易政策相當於美國的「世代挑戰」。

葛里爾（Jamieson Greer）曾是空軍律師，後來轉行打貿易訴訟官司。他是川普第一任期貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的幕僚長。萊特海澤目前雖然未獲點名入閣，但是外界推測他對川普2.0的貿易政策仍有影響力。

川普昨天才在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅。葛里爾的人事案如果獲參議院通過，將負責實施關稅政策及對外談判貿易協定。

彭博（Bloomberg News）今天報導，葛里爾密切參與川普第一任期的貿易政策決策，包括對中國徵收高額關稅，以及在疫情爆發前不久達成的部分貿易協議談判。

他今年5月在跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）作證時表示，對抗中國的貿易政策相當於美國的「世代挑戰」。

他在證詞中表示，這沒有靈丹妙藥，在某些情況下，追求與中國戰略脫鉤會帶來短痛，但什麼都不做或低估中國所帶來的威脅，所付出的代價更大。

葛里爾說，重點應該是確保美國勞工及其家庭的經濟機會及流動性，抵禦中國的不公平貿易行為，及防止中國的軍事或科技居主導地位。

他是維吉尼亞大學法學院畢業生，現任King & Spalding律師事務所合夥人，專門處理貿易訴訟和談判。根據King & Spalding資料，他的客戶橫跨製造業、科技、能源、製藥、農業、金融與投資服務、飯店以及太空與國防等領域。（編輯：唐佩君）1131127

延伸閱讀
專題／芬太尼逆襲美國釀新鴉片戰爭？川普擬加徵關稅施壓中國解決毒危機川普欲提高關稅 北京可能拉攏馬斯克以影響政策楊珍妮：台美21世紀貿易倡議首批協定預計年底生效川普還沒同意FBI對閣員身家調查 可能再創70年先例川普新政府人事陸續底定 已確定名單一次看
萊特海澤
華爾街日報：中國拉攏美商界領袖 抗衡川普抗中內閣曾助川普制定關稅政策 傳萊特海澤可能出任「貿易沙皇」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：