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川普新政府人事陸續底定 已確定名單一次看
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曾助川普制定關稅政策 傳萊特海澤可能出任「貿易沙皇」

2024/11/13 17:09
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國「華爾街日報」引述知情人士說法披露，總統當選人川普告訴盟友，他屬意前貿易代表萊特海澤出任其新政府的「貿易沙皇」。

萊特海澤（Robert Lighthizer）是川普的重要幕僚。在川普的首個總統任期內，他是中美貿易戰以及與墨西哥、加拿大重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）的關鍵人物。

熟悉川普計畫的消息人士透露，川普希望萊特海澤出任新政府的「貿易沙皇」（trade czar）。此舉意味川普可能授權他全面監督新政府貿易政策，包括掌管美國商務部以及貿易代表署（Office of the U.S. Trade Representative）。

據報導，不同於國務卿等內閣部長官員，貿易沙皇的人事任命無須經過聯邦參議院的審查確認，因此萊特海澤得以在川普1月宣誓就職後，立即擁有實施其關稅提案的權力。

知情人士說，萊特海澤目前尚未獲邀出任此職務。川普仍可能改變心意，邀請他出任其他高階職務，比如財政部長、商務部長，或是執掌國家經濟會議（National Economic Council）。

英國「金融時報」先前稱，萊特海澤已獲邀回鍋出任美國貿易代表；但另名與萊特海澤關係密切的人士告訴華爾街日報，萊特海澤已就新政府的可能職位與川普進行討論，但他尚未獲延攬擔任任何職位。

萊特海澤和川普的交接團隊皆未回應置評請求。

川普若正式延攬萊特海澤出任貿易沙皇，他將成為川普新政府團隊的第2位沙皇。川普此前已任命曾任「移民暨海關執法局」（ICE）前代理局長霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」，主管邊境政策。

萊特海澤曾協助制定美國-墨西哥-加拿大協定（U.S.-Mexico-Canada Agreement），以取代北美自由貿易協定。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1131113

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