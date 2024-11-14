友台盧比歐入閣 美國首位拉丁裔、被中國制裁國務卿

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）盧比歐是美國參議院頭號對中鷹派之一，立場友台。他曾與前總統蔡英文及總統賴清德會晤，也說美台關係無論面臨多少壓力，美國將持續支持台灣。如今他將入閣，成為美國首位拉丁裔、被北京制裁的國務卿。

美國總統當選人川普今天透過聲明任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。多年來，盧比歐在國會關注台美與兩岸議題，曾公開發言力挺台灣關係法，要求行政部門強調六項保證，是參院外交委員會的重量級議員。

川普今年6月下旬時一句「台灣應該向美國支付防禦的費用」，在台掀起一波焦慮及討論，各方爭相解讀「川語」，政府部門也即時作出回應。

盧比歐7月在共和黨全國代表大會（RNC）場邊，被問到怎麼看川普的對台評論時說，台灣面臨「生存威脅」，代表台灣應該增加國防支出。

他當時對記者表示，如果川普得以重返白宮，他預期川普會繼續支持台灣，「他（川普）會做第一個任期做過的事，那就是…繼續支持台灣」。

盧比歐指出，自己無法替重返白宮後的川普代言，「但我對美國支持台灣及盡全力防止中國入侵這方面，不抱持任何憂慮」。

抗中立場鮮明的他先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。2020年7月，中國制裁3位美國議員等，以反制美方懲治新疆高官，其中就包括盧比歐。2020年8月，中國就香港問題制裁11名美國人，以反擊美方對中方官員的制裁，盧比歐也榜上有名。

比起川普第一任期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）等卸任隔日後遭中國制裁，53歲的盧比歐將「帶著制裁」走馬上任，外界關注這位強硬派第一外交官未來將如何與北京互動，以及是否有訪問中國的可能性。

古巴移民之子盧比歐在2010年茶黨浪潮下，以不到40歲的年齡當選參議員，3年內又以「共和黨救世主」頭銜躍上時代雜誌封面。

政途順遂的盧比歐當然有挑戰白宮野心，他曾經在2016年共和黨總統初選時與川普互槓、一度笑川普「手太小的男人不可信任」，讓未來的老闆爆氣。

不過，盧比歐在川普2016年勝選後歸隊效忠川陣營，成為拉丁美洲政策的「地下國務卿」。

在川普運勢走低因封口費烏煙瘴氣期間，他沒有與川普其他家臣與川普一起前往紐約法院，也沒有積極為他募款，反而以投書表達支持。川普歡慶78歲生日時，盧比歐也現身暖場。

川普今年3度挑戰白宮，盧比歐不時為他站台。如今他明顯在忠誠度上達標，將成為川普「美國優先」的外交政策第一線執行者。在已成燙手山芋的烏克蘭戰爭立場上，勢必將與老闆「反對額外援助烏克蘭、迅速終結戰事」的立場靠攏，而這已經有跡象。

他是今年15位反對參議院援烏法案的共和黨議員之一，這項法案因此卡關好一陣子才通過，使烏克蘭軍隊未能及時獲得重要金援。

盧比歐這個月也曾於受訪時表示：「我認為烏克蘭人在對抗俄羅斯方面無比勇敢及堅強，但最終我們資助的是一場膠著的戰爭，這需要有個結束，否則這個國家（烏克蘭）將倒退100年。」

盧比歐擔任國務卿的人事任命如果獲參議院通過，他的參議院席次接棒人將由佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）指定，一路任職到2026年期中選舉。（編輯：陳正健）1131114