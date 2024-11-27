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巴塔查雅獲川普欽點任國家衛生研究院長 疫情期間反封城

2024/11/27 12:35（11/27 13:04 更新）
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巴塔查雅將出任美國國家衛生研究院長。（達志影像）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統當選人川普選定由巴塔查雅（Jay Bhattacharya）出任國家衛生研究院（NIH）院長，由這位曾批評封城和疫苗強制接種令的健康經濟學者來掌管美國最高醫療研究機構。

美聯社報導，56歲的巴塔查雅是史丹佛大學醫學院（Stanford University School of Medicine）的醫師兼教授。川普在今晚發布的聲明中說，巴塔查雅將與衛生部長人選小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）共同努力，來「指揮國家衛生研究院，做出各項得以改善衛生、拯救性命的重大發現」。

川普在聲明中說，巴塔查雅和小羅勃甘迺迪兩人聯手之下，「國家衛生研究院將重拾醫學研究的黃金標準，他們將研究美國最重大的幾項健康挑戰的成因和解決之道，包括慢性疾病危機」。

巴塔查雅的出線，再次凸顯COVID-19（2019冠狀病毒疾病）迄今仍影響著政壇和公衛圈。

巴塔查雅2020年10月曾與另外兩位學者合著「大巴林頓宣言」（Great Barrington Declaration），主張封城作法會造成無法彌補的傷害。

3人撰寫這份文件時尚無COVID-19疫苗，且時值川普第一個總統任期。他們力推群體免疫（herd immunity），也就是讓低風險民眾正常生活，並透過感染來加強對COVID-19的免疫力。文件說，保障措施應著重在高危險群民眾身上。

巴塔查雅2021年曾說，「依我之見，封城是最重大的單一公衛失策」。

大巴林頓宣言引發疾病專家群一致撻伐，卻仍獲川普第一任政府的部分閣員力推。當時的NIH院長斯柯林斯（Francis Collins）就曾直指這份宣言既危險，也「非主流科學」。

巴塔查雅人事案仍須獲得聯邦參議院的通過。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131127

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