哈利法克斯論壇將移師台北 蔡英文回應川普2.0挑戰

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（中央社記者廖漢原哈利法克斯24日專電）「哈利法克斯國際安全論壇」今天結束，明年2月20日至21日將首次移師台北舉行會議。前總統蔡英文執政期間，經歷川普與拜登兩位美國總統，她對川普政府2.0的看法成為各界關注焦點。

在加拿大東岸城市哈利法克斯舉行、為期3天的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）今天結束，美國總統當選人川普（Donald Trump）明年一月就職後，對烏克蘭與台灣、中國等外交及國防政策上是否調整，區域該如何因應，是論壇期間焦點。

論壇主席范普拉（Peter van Praagh）在閉幕致詞指出，2016年起擔任總統的蔡英文，6個月前還是台灣的總統，也是自由民主的代表性人物，她出席論壇正式領取2020年「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」，大會直到今天才有機會表彰她，並直接學習她的經驗。

蔡英文擔任總統期間經歷川普與拜登（Joe Biden）兩位美國總統，她的經驗與評估成為會議期間各界最有興趣的議程焦點。

她23日在與美國公共電視網（PBS）資深國際記者西夫林（Nick Schifrin）的對談中，首次在卸任後暢談烏克蘭戰爭下的台灣防衛。

蔡英文清楚指出，台灣依國家安全需要持續投資國防，所以必須持續評估防衛需求，再決定購買那些裝備及數量，最重要的是找到願意對台出售武器的賣方。

她說：「台灣看來是非常敏感的買主，有些人對此遲疑，有些人須思考幾次才同意出售，美國對台灣相當夠意思。台灣有經費，但必須聰明使用，所以持續評估，與安全夥伴們討論需求，就能準備好自我防衛的需要。」

川普直言台灣國防預算必須達到GDP的10%，蔡英文回應指出，從台灣面臨的現狀與防衛財務成本來看，應該是可以負擔國防支出，但不一定需要大筆採購，而是購買必要裝備。她說：「如果台灣評估安全需要得提高國防支出，就會提高，隨意提出的數字比較難接受。」

論壇期間宣布，明年2月20日至21日將在台北舉行為期兩天會議，蔡英文也邀請與會各國政要及軍事代表來台。

范普拉表示，台北論壇將聚集來自全球民主國家的政治領袖與專家學者，共同討論如何因應日益增加的國際威脅。他強調：「台灣蓬勃的民主持續面臨特殊的安全挑戰，論壇將促進建設性雙向對話，讓國際領袖更深入瞭解台灣的安全環境。」

台北論壇舉行時適逢俄羅斯入侵烏克蘭3週年及美國新任總統就職一個月，活動將邀請美國國會議員參與。

哈利法克斯國際安全論壇曾在2021年宣布，將邀請國際政要與學者來台北參加首度在台舉行的重要國際安全論壇，當時因疫情影響計畫延後。

團隊人員去年與今年來台，今年7月與聯電創辦人曹興誠會晤獲得支持。論壇在新聞稿中指出，透過曹興誠的支持，論壇將運用遍及全球的安全專業網絡，確保台北的論壇對台灣安全發展帶來實際貢獻。（編輯：唐佩君）1131125