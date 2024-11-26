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受邀出席哈利法克斯論壇 蔡英文返台未發表談話

2024/11/26 06:42（11/26 06:56 更新）
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前總統蔡英文（左1）應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，出席在加國東岸哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並於論壇發表專題演說，蔡英文在結束訪問行程後，於26日清晨5時37分返抵國門。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月26日
前總統蔡英文（左1）應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，出席在加國東岸哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並於論壇發表專題演說，蔡英文在結束訪問行程後，於26日清晨5時37分返抵國門。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）前總統蔡英文以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分受邀在「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說，今天清晨返抵國門，蔡英文下機後向現場守候媒體揮手致意，但並未發表談話。

蔡英文應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，出席在加國東岸哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並於論壇發表專題演說，蔡英文結束訪問行程於今天清晨5時37分返抵國門，不過蔡英文並未發表談話，僅向記者揮手致意，隨即在國安人員安排下離去。

蔡英文日前在論壇發表演說時指出，國際社會面臨許多不確定，促進國際攜手合作面對衝突找出解決方案非常重要，並為改變衝突做出調整；要達成這目標，民主國家需要更多合作面對更集中的極權政體。

蔡英文強調，各界團結對台灣安全與民主非常重要，另外包括加拿大在內的主要國家於台海行使自由航行權利，不僅特別對台灣的安全，對國際自由貿易也非常重要，感謝世界夥伴長期關注區域形勢並攜手合作。

她說，過去半世紀台灣持續面臨鄰近共產極權挑戰，然而各項挑釁與改變的資訊環境讓台灣社會更堅韌與務實；當台灣持續努力強化防衛時，與涉事各方合作尋找解決異見的方法也同樣重要，希望能夠找到長期穩定的機制。

她說，「台灣期待與共享相同願景與價值的各方合作」，同時宣布哈利法克斯安全論壇明年2月將首次在台灣舉行。

哈利法克斯國際安全論壇在2021年初宣布，時任總統的蔡英文獲頒「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」；由於總統身分與疫情影響，當時未能親自出席，蔡英文當時代表台灣民眾感謝論壇對台灣民主的認可。（編輯：蔡佳敏）1131126

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蔡英文
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