蔡英文桃機啟程 將訪立陶宛丹麥發表演說

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（中央社記者葉臻桃園機場9日電）前總統蔡英文今天啟程前往歐洲，將出訪立陶宛及丹麥發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作；她晚間從桃園機場出發時對媒體微笑並揮手致意，過程中未發言。

蔡英文今天晚間9時許抵達桃園國際機場，在貴賓室稍作休息後，搭乘中華航空CI61班機飛往法蘭克福；她在經過媒體面前時開心揮手微笑，過程中並未發言。

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蔡英文辦公室發言人蔡舒景日前說，蔡英文此行是應前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）的邀請訪問立陶宛，期間將在立陶宛維爾紐斯大學發表演說、與格里包斯凱特對談。

此外，蔡英文也將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根，出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定。（編輯：黃名璽）1140509