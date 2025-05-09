加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡英文桃機啟程 將訪立陶宛丹麥發表演說

2025/5/9 21:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場9日電）前總統蔡英文今天啟程前往歐洲，將出訪立陶宛及丹麥發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作；她晚間從桃園機場出發時對媒體微笑並揮手致意，過程中未發言。

蔡英文今天晚間9時許抵達桃園國際機場，在貴賓室稍作休息後，搭乘中華航空CI61班機飛往法蘭克福；她在經過媒體面前時開心揮手微笑，過程中並未發言。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡英文辦公室發言人蔡舒景日前說，蔡英文此行是應前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）的邀請訪問立陶宛，期間將在立陶宛維爾紐斯大學發表演說、與格里包斯凱特對談。

此外，蔡英文也將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根，出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定。（編輯：黃名璽）1140509

#丹麥
#立陶宛
#桃園機場
#凱特
#蔡英文
#中華航空
蔡英文
睽違多年訪台 西村康稔難忘足底按摩：痛到想尖叫【專訪】惠光10隻幼犬送寄養家庭 蔡英文探視任宣導大使
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：