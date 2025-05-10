蔡英文赴歐將發表演說 分享台灣堅持民主自由

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（中央社記者賴于榛台北10日電）前總統蔡英文今天啟程出訪立陶宛及丹麥，預計參與「哥本哈根民主高峰會」並發表演說。她表示，此行目的盼傳達台灣會繼續與民主盟友合作，共同確保區域安全穩定，更重要的是向國際分享台灣民眾對自由、民主的堅持，及對守護家園的堅定。

蔡英文晚間啟程前往歐洲，她在臉書指出，將訪問立陶宛與丹麥，讓歐洲的好朋友能對台灣有更深的認識，也讓台歐關係能更加緊密。訪立陶宛期間除拜會當地好友，她也將於維爾紐斯大學發表演說，並與立陶宛前總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）進行對談。

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蔡英文說，她也將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說。

蔡英文表示，此行的目的很簡單，就是希望能傳達台灣會繼續與民主盟友合作、共同確保區域的安全穩定，也期盼在台灣與歐洲共同努力下，繼續成為經濟韌性的國際夥伴。更重要的是，她會把台灣人民對自由、民主的堅持，台灣人對守護家園的堅定，帶到國際上分享給所有關注台灣的好朋友，讓台灣繼續走向世界、站穩腳步。（編輯：何宏儒）1140509