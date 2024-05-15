民主高峰會 蔡總統：台灣歷經威權更堅定捍衛民主

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（中央社記者辜泳秝哥本哈根15日專電）第7屆哥本哈根民主高峰會14日登場，並邀請總統蔡英文與副總統賴清德演說，蔡總統強調，台灣人民不會因為中國常態化網路攻擊、駭客攻擊和軍事侵擾而麻木，反而因為經歷過威權統治而更堅定捍衛民主自由。

由丹麥「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）主辦的第7屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）14日開幕，今年的主題為科技、民主與自由。

蔡總統是第3次受邀線上演說，賴副總統也以繼任總統的身分，首次受邀在峰會線上演說。

曾任丹麥總理、北大西洋公約組織（NATO）秘書長的「民主聯盟基金會」主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在介紹蔡總統出場時表示，在蔡總統8年任內，台灣不斷的努力與堅持，獲得許多民主成果，也成為世界各國自由價值的燈塔。

蔡總統在演說中表示，從上次峰會致詞以來，威權政權帶來更多威脅，但台灣人民不會因為中國常態化網路攻擊、駭客攻擊和軍事侵擾而麻木，反而因為經歷過威權統治而更堅定捍衛民主自由。

她也藉機向國際社會表示感謝，感謝國際友人頂著來自中國的壓力與威脅，支持台灣。

蔡總統最後表示，相信在繼任總統賴清德的帶領之下，台灣政府與人民會繼續全力為世界的自由打拚。

拉斯穆森接著介紹繼任總統賴清德，他表示，民主高峰會支持自由民主的台灣，因此必須聆聽台灣的聲音以及與台灣的代表互動。

賴副總統在演說中表示，就任總統後，他將推動「國家希望工程」，致力打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，繼續捍衛全球的民主價值。

他也表示，台灣將致力維護兩岸現狀，他不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也在高峰會中發表對台海安全議題的看法，他們在座談前播放了「迷霧行動」（Operation MIST）的宣傳短片，短片中，外交部長吳釗燮宣布，今年7月IPAC高峰會將在台北舉行，屆時將會有前所未有的最多的外國國會議員代表團到訪台灣。

「迷霧行動」旨在迫使各國政府正視並向公眾表明，維護台灣海峽的穩定符合世界上幾乎每一個國家的利益。拉斯穆森在短片中聲明，台灣的安全就是所有人的安全。

IPAC的代表列加（David Lega）在座談上表示，歐盟跟過去已經非常不同，在俄羅斯侵略烏克蘭之後，歐盟對待台灣與中國關係的態度有明顯轉變，他認為歐盟對台關係會越來越好。

他表示，歐盟越來越了解與台灣之間相互依賴的關係，但歐盟必須跟美國合作，否則沒辦法兼顧世界不同地方的安全議題。

來自玻利維亞的IPAC代表薩拉德（Cecilia Isabel Requena Zárate）表示，她因為擔心中國而加入IPAC，雖然對台灣的議題還不太了解，而玻利維亞政府因為意識形態而對中國有求必應，反對中國甚至支持台灣都可能會給她帶來壓力甚至危險，但她不怕，薩拉德今年將會出席在台北的IPAC峰會，支持民主自由。

前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）編輯的台灣戰略相關的專書「金城湯池」（The Boiling Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan）即將在7月上市。

書中集結了各國專家對於如何防衛台灣的看法，也針對台灣自我防禦、日本、美國、歐洲該如何協防有專章介紹。

博明告訴中央社，他首先要恭喜台灣人民又進行了一次和平的政權轉移，蔡總統是一個象徵性的人物，世界看見她就會想到民主社會的成就。

台灣在民主的表現上超越世界上許多國家，包括美國。這證明了台灣人民透過和平的行動與幾個世代以來的努力，取得民主自由。（編輯：韋樞）1130515