哥本哈根民主高峰會 港前議員劉珈汶憂香港民主惡化

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（中央社記者辜泳秝哥本哈根17日專電）第7屆哥本哈根民主高峰會14日登場，邀請世界各地的民主運動代表發表演說，流亡海外、已被港府通緝的香港前區議會議員劉珈汶（Carmen Lau）憂心，香港的民主狀況持續惡化，呼籲國際與香港人站在一起。

劉珈汶表示，她流亡之後，到世界各地為了香港的自由演說時，經常覺得心情複雜，搭飛機總會讓她想起離開香港時的感覺，沒有人來送別也不知道何時才能回去。

她分享過去參加街頭抗爭時發生的事件以及擔憂，也提醒在場的參與者，香港的抗爭尚未結束，在基本法通過之後，香港已慢慢的被打造成一個警察國家。

她說，抗爭之後香港大量抓捕異議人士，目前香港有1846名政治犯被監禁，她身邊許多好友，甚至她的上司一個一個被捕入獄，她本身也受到當局的監視與官媒的騷擾，甚至被通緝。

她強調，基本法23條通過之後，這些壓迫不再受到國界限制，任何想爭取民主的人會被視為叛國者，而住在海外支持香港民主的人也會被視為境外干擾勢力而犯法，若被判有罪，很可能會遭受終身監禁。

她警告，13日的新聞報導，英國境內已經出現了透過香港駐倫敦經貿辦公室進行情治工作、監視英國香港民主工作者的狀況。

她說，這些壓迫都發生在近10年之內，中國承諾的一國兩制50年不變已然失效，1997年香港政權轉移時，沒有人預見香港會在這麼短的時間內失去自由與民主。

劉珈汶表示，中國的壓迫對香港人來說當然是非常危險的，但也造成了香港流亡社群持續活躍的在世界各地推動香港的民主與自由。她呼籲大眾與香港人和爭取自身決定權的所有人站在一起。

香港國殤之柱的創作者高志活（Jens Galschiot）也在高峰會現場進行3D列印，將國殤之柱送給到場人士。

高志活表示，他與香港在幾十年前就結下緣分，在香港留下了國殤之柱之後，香港人照顧他的作品、使用他的作品，就像是他的展覽團隊一樣，他很珍惜這段情誼。

他說，當國殤之柱在2023年被迫移除時，他一方面感到非常震驚一方面也覺得不意外，當時已經有許多異議人士被逮捕，只是他沒預料到香港當局竟然會真的做出扣押國殤之柱的舉動。

高志活說，他認為國殤之柱就如同礦坑裡的金絲雀，一旦倒了就像是香港的自由結束了，但也象徵中共的倒台正在開始。

他說，他從來不是一個這麼投入政治活動的人，他的藝術創作都是對世界道德問題的討論與對自我挫折的表達，然而他在國殤之柱被香港警方取走後，就積極投入推動香港自由民主的運動。

他除了免費提供國殤之柱的3D列印檔案給香港民主運動組織以外，也到處去展出、遊說，希望可以取回這個極富象徵性的雕塑品，也希望用自己的力量說服藝術界看清中國在香港的壓迫。

高志活說，據他所知，丹麥政府曾嘗試取回國殤之柱但無果。目前這項雕塑品現作為證物，被鎖在貨櫃中並被放在香港的法院門前，他認為這個荒謬的舉動若非由香港當局所為，倒是能被視為一項行動藝術。（編輯：陳慧萍）1130517