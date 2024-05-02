香港監察創辦人：英國應考慮取消港經貿辦外交待遇

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）香港「維護國家安全條例」（即基本法23條立法）3月生效，進一步壓縮香港自由民主。維權組織「香港監察」創辦人羅傑斯告訴中央社，英國應考慮取消香港駐倫敦經濟貿易辦事處的外交待遇。

駐倫敦香港經貿辦前身為英屬時期的香港政府駐倫敦辦事處，目前掌理香港特別行政區與英國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、挪威、俄羅斯和瑞典的經貿投資和文化事務。在歐洲地區，港府另在布魯塞爾、日內瓦及柏林設有經貿辦。

根據英國「1996年香港經濟貿易辦事處法」，經貿辦享有多項特權和豁免權，與「1963年維也納領事關係公約」賦予的權利近似。

2017年成立的「香港監察」（Hong Kong Watch）總部位於倫敦，關注香港人權情勢、法治和自由，推動政策和法規修訂，末代香港總督彭定康（Lord Chris Patten）是贊助人之一。

「香港監察」今天在英國國會大廈舉辦座談會，關注香港言論和媒體自由及「黎智英案」，羅傑斯（Benedict Rogers）出席與談。5月3日是聯合國「世界新聞自由日」。

羅傑斯提到幾項「香港監察」正在推動的倡議，包括擴大對香港英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其子女移居英國優惠措施的適用範圍、允許循BNO管道移居英國的港人在大學院校適用英國本國學生學費（而非金額高出許多的國際學生學費）、制裁鎮壓港人的港府官員，以及取消駐倫敦經貿辦的外交優惠待遇。

羅傑斯會後接受中央社採訪指出，自英屬時期、直到香港主權於1997年移交中國以來，駐倫敦經貿辦的存在前提一向是香港享有高度自治、體制有別於中國，因此需要不同於中國大使館的代表機構。

然而，香港的自主自治如今遭廢除、基本自由毀壞；羅傑斯說，香港本質上「越來越像是中國城市」。

他指出，若維持經貿辦享有的外交保護及其他優惠待遇，則這相當於允許中國在英國擁有3種代表機構：大使館、領事館和香港經貿辦。「香港監察」認為，不需要關閉經貿辦，但有必要檢討其享有的待遇。

領導黎智英國際律師團隊的資深訟務律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）在座談會提到，2019年，香港有26名政治犯或良心犯，但現在已暴增至1841人，5年內增長逾70倍，這樣的增加速度與白俄羅斯和緬甸相當。

蓋拉格指出，在香港，抱持與當局不同意見即足以構成犯罪，遑論堅持媒體報導的獨立性。即便不是像黎智英這樣備受關注的人物，在社群媒體發布不受當局認可的內容，即可能遇上麻煩。至於媒體，若引述當局認定「不正確」的人物，也可能遭控違反國家安全相關法令。

此外，隨著「維護國家安全條例」生效實施並擴大解釋「國家安全」和「外部勢力干預」，蓋拉格說，如今港人甚至不得與聯合國及相關組織建立聯繫。

前首相卡麥隆（David Cameron）去年11月接任外交大臣，他在2010至2016年首相任內推動英中關係「黃金時代」，卸任後則曾為涉及中資的投資和建設計畫奔走，接任外相一度引發熱議。

不過，蓋拉格肯定卡麥隆去年12月在黎智英遭控違反國安法開庭審理前夕，公開要求港府即刻、無條件釋放黎智英。蓋拉格說，這是前任外相柯維立（James Cleverly）、具「對中鷹派」色彩的特拉斯（Liz Truss）任內未做到的。

蓋拉格指出，接下來的重點是，該如何化言詞為具體行動、英國政府計畫如何確保黎智英重獲自由。

她說，英國政府各部會官員必須在每一場與中方的雙邊會談提及「黎智英案」，且不該僅是「順帶一提」、夾雜在一長串議題中，同時與中方大談經貿和其他領域的合作。

蓋拉格認為，英方其實在經貿、商業領域有條件對北京和港府發揮影響力；若不善加利用，則英國政府恐怕得見證已高齡76歲的英國國民黎智英在獄中結束一生。（編輯：陳慧萍）1130502