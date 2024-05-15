媒體識讀1 / 哥本哈根民主高峰會 數位部長唐鳳分享台灣經驗

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（中央社記者辜泳秝哥本哈根15日專電）第7屆哥本哈根民主高峰會14日登場，第2天的議程著重在人工智慧（AI）與科技對於民主的影響，台灣數位部長唐鳳受邀線上參與座談，討論「修復數位自由」。

由丹麥「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）主辦的第7屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）14日開幕，今年的主題為科技、民主與自由。

唐鳳在座談中表示，台灣是世界上受到資訊操弄前幾名的國家，但她卻能驕傲地向民主高峰會的參與者報告，台灣1月的總統大選中，沒有出現太多的社會分化，而選後的社會對立也不明顯。

唐鳳認為這要歸功於台灣做到資訊操弄的「預先澄清」（pre-bunking）以及共同事實查核的工作。

唐鳳表示，在人們接收到假消息之前先預告會出現怎樣的假消息以及內容的「腳本」是個很有用的方式，讓人們知道怎麼防範訊息操弄。

他舉例，民眾可以自由地到開票所監票並攝影、拍照，這有效抑制了選後對作票的陰謀論。幾年前他也曾經用深偽（Deep fake）技術做了一支唐鳳的影片，作為一種預警民眾的手段。

他也說，台灣的科技進步，已經發展出一種可以在聊天群組中放進事實查核聊天機器人（Chatbot）的技術，讓人們更容易發現不實的消息。

唐鳳說，台灣把寬頻使用作為一種基本人權，讓網路普及，透過網路的連署提案，民主不再只有選舉投票。讓網路、科技去到人所在之處，而不是讓人去遷就科技，網路普及讓民主參與更包容。

唐鳳也說，當訊息操弄出現時，政府必須要盡快澄清，最晚在16分鐘內就要有回應，回應的方式也用具有社交性的，幽默、好奇、有熱忱的語言。這讓對立方不會感到自己太被孤立，也會比較願意互動，減少社會分化。

除了唐鳳以外，哥本哈根民主高峰會也請到芬蘭前總理馬林（Sanna Marin）出席討論科技與民主議題。（編輯：楊昭彥）1130515