政院提新法 TikTok、臉書若不配合防詐最重可封網

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院會今天通過打詐新4法，要求一定規模的境外網路廣告平台業者須在台灣設法律代表人，違反情節嚴重者可降低流量，甚至封網；一定規模的定義將訂定子法確認，但TikTok、臉書、谷歌等都在預期範圍內。

行政院會今天通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，以及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，預計包裹送立法院審議。

打詐新4法重點之一是針對業者問責，尤其投資詐騙廣告氾濫，因此加強管理網路廣告平台業者。詐欺犯罪危害防制條例草案規範，一定規模的境外網路廣告平臺業者必須在台灣設立法律代表人「類落地」，配合台灣防詐。

草案規範，未來大型網路廣告平台業者若沒有設立法律代表人，或是不配合移除下架詐騙廣告，依法可罰新台幣250萬元以上、2500萬元以下，且情節重大者可降低流量甚至限制接取。

數位發展部部長唐鳳出席政院會後記者會時說明，大型網路廣告平台業者若不配合下架詐騙投資廣告，將視情節經專家審議要進行流量管制或阻擋連結，因為無論是限速或是限制接取，都要看業者具體提供廣告的方式，才能確認跨境技術手段是否有效。

行政院政務委員羅秉成出席政院會後記者會時補充指出，無論是限速或是限制接取，都是前控手段，政府必須審慎使用工具，加以民眾普遍使用境外大型網路廣告平台業者，若政府過度管制會影響便利性，就像臉書若是封網的話，將影響多數民眾資訊，因此必須非常審慎，透過專家審議機制為之，而此管制手段上路日期將由行政院定之。

至於境外大型網路廣告平台業者的認定標準，唐鳳說，將參考國際趨勢，待專法三讀後以子法公告。羅秉成也說，未來將表列境外大型網路廣告平台業者名單。目前預料TikTok（抖音國際版）、臉書、谷歌都在標準範圍。

羅秉成也說，要求大型網路平台業者設立法律代表人是彈性做法，法律代表人僅作為國內法律聯絡窗口，不用負擔任何責任，相關法律責任仍是由大型網路平台業者負擔；唐鳳補充指出，就算業者沒有提報法律代表人，政府可以採公告方式指定，仍具有法律效力。

各界關注TikTok未來是否也能設立法律代表人，羅秉成表示，TikTok總公司在新加坡，未來必須先確認是否符合其他法律條件，例如股權結構是否符合中資投資或外資投資規定，要如何取得許可等，目前都是在假設階段，必須待事實明確釐清後，法律條件完備，才能在台灣設置法律代表人。（編輯：黃國倫）1130509