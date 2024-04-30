電子簽章法修法三讀通過 效益與應用關鍵問答一次看

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（中央社記者蘇思云、謝方娪台北30日電）立法院今天三讀通過電子簽章法修法草案，為因應數位經濟快速變化，這是電子簽章法20多年來首次修法，究竟什麼是電子簽章，可應用在哪些領域，修法後具備哪些效益，中央社整理關於電子簽章法的6大關鍵問答。

數位部成立後積極推動電子簽章法修法，去年6月底預告電子簽章法修法草案，行政院會今年2月底通過草案後送入立法院審議，立法院今天三讀通過電子簽章法修正草案，這也是電子簽章法2002年4月正式施行以來首次修法。

什麼是電子簽章？

電子簽章指的是依附於電子文件上，可以辨識簽署者的身分、確保文件完整的的數位技術，也就是說，如果只是在手機、平板上在電子文件上手寫簽名，或是透過把手寫簽名存成圖片等方式，都不算是電子簽章。

現行電子簽章應用範圍與效益？

目前電子簽章技術已應用在許多服務，包括網路報稅使用的自然人憑證，或是部分保險簽署電子保單等。

使用電子簽章可以提高效率、確保交易安全以及減少紙本使用的減碳效益等。舉例來說，兩間公司的文件可以在網路上完成「用印」，報價單不再需要趕時間互相快遞，民眾與政府往來時，不必在許多文件上實體簽名簽到手痠，可透過電子文件，快速完成線上簽署，但如果是面對面簽約，同樣也可以使用電子簽章。

電子簽章須強制使用嗎？

目前電子簽章對民間是採取鼓勵使用態度，不過，為落實數位包容的精神，必須要給簽署文件的當事人可以拒絕使用電子簽章的權利，因此仍可以選擇維持使用傳統簽章或是紙本文件。

這次修法通過認定「數位簽章」屬於一種「電子簽章」，兩者有何不同？

電子簽章跟數位簽章在效力、強度、安全規範都不同。

如果以實體世界概念來比喻，電子簽章就像「印章」，數位簽章則比較像「印鑑證明」，後者因為透過加密私鑰，還要由政府許可的機構簽發出憑證，因此更難造假，具備更強的效力。修法之後，數位簽章推定為跟本人親自簽名一樣的效力。

電子簽章法修法重點？

第1，明訂電子文件、電子簽章不能僅因電子形式而否認法律效力。第2，數位簽章屬於電子簽章的一種。第3，數位簽章因需機構簽發憑證，具備比較強的效力，推定為跟本人親簽有相同效果。

第4，調整相對人同意要件，也保留個人不使用電子簽章的權利。第5，未來憑證技術跟其他國家對接後，國外憑證機構經過台灣許可，就可承認其他國際憑證機構簽發的憑證效力，例如跨境貿易就可利用電子簽章來簽訂契約。

第6，定期調查行政院各部會與民間憑證機構對電子簽章的核定、簽發與應用等情形，並辦理國際法規與市場需求等相關調查或研究。第7，目前只有法務部、司法院得公告不適用，其他行政機關若要排除業務適用電子簽章，要透過法律修法排除。原本行政公告排除業務的效力也設定「落日條款」，原則上1年後就會停止適用公告，必要時展延期間以2年為限。

事實上，部分政府單位推廣電子簽章普及化程度高，金管會提到，現行金融機構已廣泛利用電子簽章，金管會近年亦致力推動如線上投保作業等，「多走網路，比多跑馬路來得好」。

至於其他部會原本排除適用電子簽章的業務，哪些會改為適用電子簽章，將由各部會進一步評估。

電子簽章可以幫助防詐嗎？

數位部長唐鳳表示，如果要刊登名人廣告，必須要有名人的印鑑證明，未來將推動網路廣告平台需驗證廣告刊登者的數位簽章後，才可以刊登廣告，預期可有效減少冒充名人的詐騙廣告。（編輯：潘羿菁）1130430