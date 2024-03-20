唐鳳：平台投資廣告將採數位簽章確認身分

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（中央社記者王承中台北20日電）數位部推動電子簽章法修法，數位部長唐鳳今天表示，修法目的之一是客戶身分確認，現在有些廣告平台已要求實名制登記，但因無數位簽章，審查耗時，也易被深偽技術騙過去。採認數位簽章，數位部將與內政部先從網路平台投資廣告開始推動。

立法院交通委員會今天審查「電子簽章法」修正草案，邀請唐鳳列席報告備詢。唐鳳在報告時指出，修法後的效益，除了在電子商務、跨境商務上，很重要的就是客戶身分確認（KYC） 。

唐鳳表示，針對投資廣告，現在有些廣告平台已有要求實名制登記，但因為沒有數位簽章，一方面審查耗時，也容易被AI深偽等技術騙過去，接下來數位部會與內政部一起推動在網路平台、從投資廣告開始，要採認數位簽章。

唐鳳指出，本次修法有6大重點，第一，電子文件、電子簽章與實體文件、實體簽章具同等功能，不得僅因其電子形式而否認其法律效力。第二，明定數位簽章為電子簽章的一種類型，使電子簽章與數位簽章關係明確化。

唐鳳表示，第三，明定數位簽章需具備政府許可憑證機構所簽發的憑證，在法律上具有「推定」為本人親自簽名或蓋章的效力。第四、兼顧數位化需求與數位包容，明定應於採用電子形式之前，以合理方式給予相對人反對的機會，相對人未反對者，推定同意採用電子形式。

唐鳳指出，第五，為提升智慧政府對電子文件、電子簽章的應用，刪除目前行政機關可公告排除使用電子簽章的規定，並設定3年落日條款，亦即修法施行日起3年內，行政機關皆須適用電子簽章法。第六，考量未來電子簽章國際互相承認的機會，主管機關在安全條件相當、符合國際互惠或技術對接合作原則下，可承認國際憑證機構簽發的憑證效力。

唐鳳表示，此次「電子簽章法」修法，是打造數位信任的重要基礎，將有助於社會大眾依應用需求，選用不同法律效力強度的電子簽章，增進電子簽章普及運用，讓電子簽章充分發揮提升效率、減少成本、確保交易安全及減少環境負擔等優勢。

唐鳳指出，電子簽章不僅可促進數位經濟產業發展，大幅提升跨國電子商務的便利性，也可以應用在一般民眾的日常生活。數位部也將協助所轄數位經濟相關產業，攜手推動電子簽章普及應用，加速各行各業數位轉型。（編輯：翟思嘉）1130320