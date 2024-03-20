中國譴責出席民主峰會 唐鳳：想參加就民主化

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（中央社記者王承中台北20日電）數位部長唐鳳18日獲邀以影片方式出席第3屆民主峰會，中國表達抗議。唐鳳今天表示，很感謝有機會跟全世界分享台灣因應AI、深偽的危害，對於一些極權政體，如果也想參加，只要自行民主化就行。

立法院交通委員會今天審查「電子簽章法」修正草案，邀請唐鳳列席報告備詢。針對18日受邀以影片為在南韓召開的第3屆民主峰會致詞，遭中國外交部譴責。唐鳳在會前受訪表示，對於一些極權政體，如果也想參加，只要自行民主化就行。

唐鳳指出，這已經是他第三次以線上方式參與民主峰會，很感謝有這個機會跟全世界分享台灣因應AI、深偽的危害，以及台灣能夠幫助提出具體解決方案。

針對外界關注數位部今年出國差旅費較去年增加，唐鳳在會前受訪表示，有必要進行實體交流，才會編列相關預算，如果能夠視訊，就會用視訊方式進行。數位部次長闕河鳴前兩天還在捷克開資安大會，像這樣的國際重要會議，尤其是資安相關，還包括跟捷克資安部門談合作，通常都是應邀必須實體到場，才會派人過去。

唐鳳表示，當然對方也會有回訪，例如美國負責電子簽章、資訊安全等技術標準的美國國家標準技術局（NIST），就有回訪數位部。

媒體詢問，在野黨批評數位部打詐不力，唐鳳指出，今天電子簽章法修正草案的審查是很關鍵的一步，在此之前，在網路上看到假冒名人的廣告，目前是採用通知後下架方式，對投資詐騙的廣告進行處理，但如果每個人可以偽冒上千人的身份，下架一個，再用其他999個上架就可以了。

唐鳳表示，數位簽章就好比數位世界中的印鑑證明，每個自然人就只能用自己的身份來刊登廣告，未來如果被抓到是詐騙下架後，同一個自然人就無法再偽裝其他999的人上廣告。（編輯：蘇龍麒）1130320