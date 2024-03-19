台灣是否禁用TikTok 唐鳳：列為危害產品

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（中央社記者林敬殷台北19日電）美國眾議院對TikTok祭出禁令，立委今天質詢數位部長唐鳳政府的立場。唐鳳表示，境外敵對勢力可以實質控制，無論直接或間接，都叫做危害國家資通安全產品，簡稱危害產品，TikTok現在就是危害產品。

美國眾議院近日以壓倒性多數通過法案，要求TikTok半年內從字節跳動（ByteDance）脫離，否則將受全美禁令限制。立法院今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委邱志偉表示，美國眾議院及印度相繼對抖音祭出禁令，政府目前的立場是什麼。

唐鳳說，政府的策略在最近幾年都是一樣的，境外敵對勢力可以實質控制，不一定直接控制，有時候間接控制，不管註冊在哪裡，都叫做危害國家資通安全產品，簡稱為危害產品，TikTok現在就是危害產品，包括在公部門及公部門的場域都列為禁用

邱志偉追問，美國眾議院版本是全面禁用，台灣是不是也一樣。

唐鳳表示，美國眾議院的版本對於境外敵對勢力間接控制的想法，跟數位部送到行政院的資通安全法修法版本是一樣。

邱志偉問，台灣跟美國是一樣的嗎。唐鳳說，「界定是相同的」，至於涉及民間，是否包括學校、公用場域、關鍵基礎設施、非公務機關等，這部分行政院還要審議。

邱志偉又問，美國是要求TikTok半年內跟母公司切割，不能切割就完全禁用，台灣跟美國一樣嗎。

唐鳳表示，完全相同，只要境外敵對勢力，不管中間隔多少層公司，在新的資安法都定義為危害產品。

至於校園是否禁用，唐鳳說，按照兒童少年福利法，國中小校園不提供無線網路，學生在自己手機上使用的話，目前學校場域接收的3大電信公司訊號，還沒有管制。（編輯：翟思嘉）1130319