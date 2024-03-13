中國疑委由民間發動網攻 唐鳳：台灣公部門防守得宜

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（中央社記者蘇思云台北13日電）根據媒體報導，外洩文件顯示中國委外民間資安公司向其他國家進行網路攻擊。數位部長唐鳳今天表示，文件內容也反映，台灣公務機關、關鍵基礎設施都防守很好，比較打不進來。

唐鳳今天接受網路節目「齊有此理」專訪，外界關注資安防護以及台灣遭受網攻狀況。

唐鳳坦言，台灣每天遇上百萬次試探跟網路攻擊，像是前美國聯邦眾議院議長裴洛西來台時、台灣大選、總統出訪美國等重大專案，都會有新一波網路攻擊。資安院的負責應變人員24小時、3班制隨時偵測狀況，在公部門對外連線看到有攻擊時，也會馬上通知相關單位的專責人員。

至於哪些單位遭受境外網攻最多，唐鳳透露，公部門最容易被攻擊的是對外服務網站，像是民意信箱等等，駭客不需要真的攻入網站，而是透過技術癱瘓網頁、讓民眾無法連上網站，概念上好比電話占線，達到當機、引發民怨的效果。數位部成立後也跟其他部會說明，碰到這類狀況可擴增容量，不讓網頁癱瘓。

唐鳳指出，今年1月總統大選前遭受癱瘓式攻擊增加很多，社交工程也增加不少，不過都有即時偵測。

根據媒體報導，中國民間資安公司安洵日前文件外洩，意外揭露中國透過委外方式向其他國家進行網路攻擊等。

唐鳳指出，相關文件提到印度、泰國、越南、北約組織都有遭受攻擊，台灣守護的關鍵基礎設施、政府機關都防守很好，比較打不進來，他們提到僅3個民間單位有打入一部分，外界看起來沒出事，其實代表數位部有做事。

唐鳳指出，台灣先前有邀請美國等18個國家代表，來台進行網路攻防演練，國外團隊嘗試攻打台灣的設備，透過互相交流彼此曾被攻擊的態樣，其他國家也可以檢視各自是否有遭受類似手法。台灣多面臨最新的攻擊手法，其實對資安產業也有幫助，若在台灣防守得住、用在其他地方也能守下。

唐鳳表示，台灣跟其他國家有資安情資共享，同樣網攻手法可能先攻擊美國，美國也會告知台灣要留意。跨國資安聯防細節多數無法公開，一方面一公開可能就會讓外界得知防守能量，二來很多合作國家也非台灣邦交國，其他國家也會希望台灣盡量低調。台灣透過聯防方式，也說服美國主要公有雲業者今年底前都會落地台灣。

唐鳳說明，很多境外敵對勢力的攻擊不一定是從中國連線過來、可能中間經過多層跳板，改從其他國家連線。網路攻擊方其實彼此也有支援網路、各有擅長手法，幾乎每天都會更換網路攻擊方式，一旦察覺台灣防守作法不同，攻擊方也會跟進研發新的方法。

數位部目前也在推動電商導入隱碼技術，目前momo、博客來、friDay購物、酷澎、蝦皮等5業者已導入隱碼技術，PChome跟東森購物也有意導入。

唐鳳表示，防詐雷達等技術每天會掃瞄新上架上萬筆商品跟廣告，運作上如同防毒軟體，若為詐騙內容，廣告通報數位平台，產品則通報電商，找出千筆可疑內容下架。（編輯：潘羿菁）1130313