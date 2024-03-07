外界關心去留 唐鳳：還沒收到長官決定

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（中央社記者蘇思云台北7日電）520新政府即將上任，外界關心數位部長唐鳳去留，唐鳳今天在立法院表示，政務官去留由長官決定，目前還沒收到長官決定。

立法院交通委員會今天邀請唐鳳列席，專題報告「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」以及業務概況，並備質詢。

媒體關注是否接到職務相關徵詢，唐鳳今天受訪時回應，看守內閣期間，政務官去留由長官決定，目前還沒收到相關決定。

民進黨立委徐富癸關心，台灣先前數位身分證政策暫緩原因。唐鳳表示，當時民間關心的議題主要是台灣還沒有獨立的個人資料保護委員會，以及關注內政部是否有專門法律，讓每個人可以選擇要有簽章能力的晶片身分證，還是可以選擇不領等。

唐鳳表示，目前各國多透過獨立個資會來做判斷，台灣現在技術上使用行動自然人憑證、完全是看個人自主意願，有意願申請就會核發。至於數位身分證政策，唐鳳表示，相關政策要等之後個資會成立後，再進行討論。

國民黨立委魯明哲質疑，唐鳳先前曾對數位身分證資安掛保證，但不久相關政策卻馬上喊卡。國民黨立委廖先翔也關注，未來個資會成立是否有數位部角色。

唐鳳強調，外界當時擔憂馬上換發沒有配套，像是沒成立個人資料保護委員會，或者擔心內政部沒有專法保證不用晶片卡的人也可以獲得相同公共服務，也憂慮政府掌握民眾的一舉一動，這跟資安是兩件事。

唐鳳指出，台灣近年推動自然人憑證、行動自然人憑證，數位部跟內政部在資安上都以最高規格看待。至於未來成立的個人資料保護委員會，屬於獨立機關，代表預算不會編列在數位部，但若個資會技術面有需求，資安院都可以協助。（編輯：楊蘭軒）1130307