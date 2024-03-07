公股行庫加入111政府簡訊防詐騙 唐鳳：會盡快協調

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（中央社記者蘇思云台北7日電）數位部推動111政府簡訊，以利民眾辨識訊息真偽。數位部長唐鳳今天表示，公股銀等單位能不能加入111，會盡快跟相關單位協調，看能否透過共同供應契約方式；民營銀行則希望使用各自的短碼。

立法院交通委員會今天邀請數位部長唐鳳列席，專題報告「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」以及業務概況，並備質詢。

民進黨立委何欣純關注政府短碼111簡訊成效，以及有沒有機會擴大使用到公股行庫等單位。

唐鳳表示，1開頭的短碼只能由政府單位申請，可達到「僅此一家、別無分號」效果，目前有70多個機關採購111簡訊，大概已採購2000多萬則。

何欣純關注天然氣公司、銀行等業務跟民生相關，有沒有機會加入111簡訊體系。唐鳳回應，看是否推動共同供應契約，由政府單位作為總代表來做簡訊採購。

唐鳳說明，三大電信業者目前有各自專屬號碼，公股銀等單位能否加入111簡訊，看是否可透過共同供應契約方式，盡快跟相關單位協調，另外側面了解，民營銀行可能想另外使用各自的短碼。

數位部去年9月底完成建置111政府專屬短碼簡訊平台，發送訊息號碼顯示為111，降低簡訊詐騙風險。根據數位部統計，截至3月4日上午，已發送570萬則111簡訊，運用在台水、台電、勞動部勞工保險局等民生業務，包括水電繳費通知、補稅通知、罰款繳納、門診異動等類型。（編輯：林淑媛）1130307