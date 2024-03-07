數位部低軌衛星驗證 估5月泰國訊號有望涵蓋中南部

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（中央社記者蘇思云台北7日電）外界關注低軌衛星驗證與連線進度，數位部今天表示，目前已建置完成16個點，不過，日本還沒核發OneWeb地面站執照，等地面站開通後，16個點就可連線使用，泰國預計5月開通測試，訊號有望涵蓋台灣中南部。

立法院交通委員會今天邀請數位部長唐鳳列席，專題報告「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」以及業務概況，並備質詢。

數位部去年起推動2年期的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，目標透過非同步軌道衛星（包含中軌道跟低軌道衛星），去年已完成5個行動通訊基地台與核心網路連線的衛星後傳電路（backhaul）及11個低軌道衛星終端設備站點（hot spot）；預計今年底完成國內70點backhaul、700點hot spot及國外3點hot spot。

媒體關注目前低軌衛星連線進度，數位部韌性建設司司長鄭明宗會中受訪時表示，第一期已建設完成16個點，設備都有進來，不過，涉及新系統開通，日本還沒核發執照，OneWeb在日本地面站的開通有一點狀況，等地面站開通後，16個點就可以使用。

鄭明宗指出，日本目前還沒核發OneWeb地面站執照，本來時程是第1季，這次去西班牙世界行動通訊大會（MWC）也有跟英國方面接觸。台灣OneWeb相關涵蓋分別來自日本、泰國跟關島，日本主要涵蓋桃園以北、泰國涵蓋中南部、關島涵蓋東北部。因此，除了日本之外，英國方面透露預計5月泰國部分可以開通測試訊號，有望涵蓋台灣中南部範圍。

唐鳳表示，如果日本開通早於5月的話，時間也有機會提前。目前也跟英國保持聯繫，台灣對於英國可信任供應鏈也很重要，雙方互有需求，積極推展低軌衛星相關業務。

數位部資源管理司司長牛信仁表示，去年12月20日已經許可中華電跟OneWeb合作的頻率，今年2月16日也發出頻率使用核准函。目前無其他業者申請頻率，不過，衛星未來跟6G緊密結合，相信未來應該仍有衛星業者希望到台灣，透過多元方式增加數位韌性。（編輯：翟思嘉）1130307