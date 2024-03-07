去年詐騙案仍上升 唐鳳：生成式AI影響正努力抑制

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（中央社記者蘇思云台北7日電）立委質疑政府持續打詐，但去年詐騙案仍在上升，數位部長唐鳳今天表示，過去1年因為生成式AI技術，使詐騙內容更容易產生，這也是國際共同面臨的問題，目前正在努力抑制。

立法院交通委員會今天邀請唐鳳列席，專題報告「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」以及業務概況，並備質詢。

國民黨立委魯明哲表示，防詐是老問題，卻也是人民最關心的問題。刑事局近5年詐欺案件數的統計，108年到111年詐欺案件數都還維持在3萬以下，數位部成立後，1年間，詐欺案暴漲近3成，由111年的2萬9500多件，上升到112年的近3萬8000件詐欺案。

唐鳳表示，他主管的電商產業部分其實控制得不錯，另外近期也在跟經濟部爭取作為線上廣告平台的主管機關。

針對詐騙案件數增加，唐鳳指出，過去1年很重要的差別是因為生成式AI技術，一人可以變成百人在使用，詐騙內容更容易產生，這也是國際共同面臨的問題，目前正在努力抑制壓平。

魯明哲表示，台灣追回詐騙案損失比例遠低於日本跟新加坡，希望電子簽章法修法可以盡快上路。民進黨立委許智傑、蔡其昌也關注，如何讓民眾對打詐成果有感。

唐鳳指出，如果數位部可以成為「無實體網路廣告」的目的事業主管機關，希望透過電子簽章法修法加強投資廣告刊登者的身分驗證。實行後，冒充名人的投資廣告應該會大幅降低，他對這點有信心。

唐鳳解釋，數位簽章有憑證機構驗證、不會被仿冒，就算是兩個同名同姓的人可能最多可以刊登一次廣告，但若後來發現這是投資詐騙廣告，平台就會下架廣告，平台之間也會透過聯防機制互相通知，讓這個簽章也不能在其他平台刊登投資廣告。（編輯：翟思嘉）1130307