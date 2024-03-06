強化資安防護 數位部：22個A級機關導入零信任機制

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（中央社記者蘇思云台北6日電）數位部今天表示，為深化政府機關資安防護體系，對掌有民眾個資及機敏資料的資安A級機關優先導入零信任架構，去年已完成22個資安A級機關導入零信任身分驗證機制，今年底累計增加到47個資安A級機關。

立法院交通委員會明天邀請數位部長唐鳳列席報告業務概況，並就「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」進行專題報告，並備質詢。

數位部業務報告指出，空中通訊導入非同步軌道衛星鏈路納入通訊異質網路，以確保應變或戰時政府指揮體系通暢。去年7月與財團法人電信技術中心（TTC）簽訂補助契約，並使用於台灣本島提供服務的英國OneWeb低軌衛星及盧森堡SES中軌衛星。

數位部表示，去年已完成5個行動通訊基地台與核心網路連線的衛星後傳電路（backhaul）及11個低軌道衛星終端設備站點（hot spot）；預計今年底完成國內70點backhaul、700點hot spot及國外3點hot spot。

在開放釋出衛星固定通信用無線電頻率部分，數位部自2022年11月8日開放受理電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配，已核配4家業者頻率。

數位部網站公告，4業者包括隴華電子、愛爾康、台亞衛星通訊跟中華電信。中華電信跟OneWeb合作的頻率在去年12月20日獲得許可。

在提升政府效能部分，數位部指出，去年研擬「政府網站服務品質量測與精進機制」，並從去年12月起「政府網站易用性測試作業」及今年「使用者中心設計工作坊」進行示範導入作業，預計今年第3季頒布「政府網站服務品質量測與精進機制」。

為深化政府機關資安防護體系，對於掌有民眾個資及機敏資料的資安A級機關優先導入零信任架構，數位部去年已完成22個資安A級機關導入零信任身分驗證機制，確保資料傳輸過程的安全以及強化機關維運人員認證機制。

至於外界關注的出國預算成效，數位部預計有3大效益，第1，擴大資安聯防範圍，鞏固數位韌性。藉由參與美國資訊安全大會（RSA）、國際資訊安全（DEFCON）及黑帽駭客（BLACK HAT）等國際重要資安會議，培訓台灣資安專職人員。

第2，深耕國際參與，捍衛全球地位。數位部指出，擔任亞太經濟合作數位經濟特別指導小組（APEC DESG）台灣主政機關，定期跟各國交流數位經驗，另外也善盡數位部擔任全球資訊網協會（W3C）正式會員及自由線上聯盟（FOC）觀察員的職責，擴大國際參與度。

第3，拓展數位合作，爭取產業轉型發展契機。數位部表示，擔任台美數位經濟論壇（DEF）及台歐盟數位經濟對話（DDE）的主辦方，納入台灣各部會對美歐各國的數位合作事務規劃，與美歐就數位議題深度交流，創造數位相關產業技術合作機會。

數位部本部去年出國預算為新台幣1408萬元，今年出國預算經過委員會及朝野協商說明後同意的金額為3133萬元，增加約1725萬元。

至於今年出國預算增加原因，數位部表示，成立以來積極參與國際交流，配合業務擴展、物價上漲及疫後恢復實體會議舉辦等因素，增加相關預算，以推動國際連結與拓展國際數位交流。（編輯：林興盟）1130306