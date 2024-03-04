唐鳳：已無電商列為高風險賣場 防詐獲很多成果

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（中央社記者蘇思云台北4日電）數位部長唐鳳今天表示，處理源頭防詐部分，目前已無電商列入高風險賣場名單，momo、博客來、friDay購物、酷澎、蝦皮等5業者已導入隱碼技術，PChome跟東森購物也有意導入。防詐有很多成果，希望在向立院的報告中，也將出國、經貿談判的成果一次講清楚。

唐鳳今天出席「數位青年T大使推動計畫」開訓典禮，會後接受媒體採訪。媒體關注數位部防詐成果以及7日將到立法院交通委員會進行業務報告與專案報告等。

唐鳳表示，數位部過去1年防詐工作已有很多成果，但外界印象可能還停留在數位部剛成立時的狀況，感謝立法院交委會召委李昆澤排報告，立委若有疑慮或問題都可以提出來，希望更新外界印象。

數位部處理源頭防詐部分，唐鳳指出，目前已沒有電商被列為165高風險賣場名單，第三方支付業者也啟動登錄機制，遊戲點數詐騙案件數也從過去1個月1200多件下降到200件，主管業務部分成績很好，但也了解社會可能期待更多。

電商隱碼技術部分，目的是讓原訂單收貨人聯絡電話號碼轉換為代碼，宅配單上同步將客戶電話隱碼處理，不讓詐騙集團有機可乘。

數位部指出，目前momo、博客來、friDay購物、酷澎、蝦皮購物已經導入隱碼技術，PChome跟東森購物也有意願導入，目前正跟廠商進行技術系統驗證中。唐鳳表示，透過導入隱碼技術，業者不需要集中那麼多個資，畢竟集中愈多個資，愈容易成為駭客覬覦對象。

數位部去年9月底也建置111政府專屬短碼簡訊平台，發送訊息號碼顯示為111，以利民眾辨識政府訊息真偽。

唐鳳說明，截至今天上午已發送570萬則111政府簡訊，有68個機關使用，台水、台電的民生業務也使用111簡訊後，已幾乎沒看到冒充繳水、電費等詐騙簡訊。

外界對數位信任科技需求多，唐鳳指出，希望立委支持電子簽章法修法，待電子簽章法三讀通過後，後續刊登投資廣告前需要驗刊登者數位簽章，也有助於杜絕人頭帳號問題。

唐鳳表示，立法院交通委員會本週陸續排部會報告，主動跟召委爭取，數位部除了業務報告說明防詐等業務外，也排專案報告說明出國、經貿談判的成果。

唐鳳解釋，先前固定辦理的台歐盟數位經濟對話會議、台美數位經濟論壇（DEF）會議等，原先為國發會業務，後續移撥成為數位部新業務，另外在台美21世紀貿易倡議也邁入很好的談判過程，去年已經啟動的台英深化貿易夥伴關係（ETP），英國對電子簽章互相承認也很有興趣。

唐鳳指出，過去可能外界是看到個別狀況，像是去年到英國談OneWeb衛星等，希望透過專案報告一次講清楚，以利外界了解。至於是否有接到職務相關徵詢，唐鳳回應，目前還沒收到相關徵詢，政務官去留由長官決定。（編輯：郭無患）1130304