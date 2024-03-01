網路廣告堵詐機制 情資分享擴大到簡訊防護軟體業者

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（中央社記者蘇思云台北1日電）為減少民眾接觸詐騙廣告，數位部數產署今天表示，「公私協力網路高風險廣告堵詐機制」近期已蒐集萬筆的高風險網路廣告，並通報給平台與即時通訊業者，規劃3月初開始提供簡訊業者、防護軟體業者異常情資名單，擴大堵詐聯防範圍。

數位部數位產業署今天發布新聞稿，數位部長唐鳳為檢視防詐作為，2月29日聽取數產署「一頁式詐騙廣告因應措施-跨部會聯防合作機制」專案報告。數位部研發主動式掃描工具，協助蒐報網路平台高風險廣告，網路平台業者以自律機制審核後下架廣告或帳號，透過公私協力，從源頭防堵網路高風險廣告。

為減少民眾接觸詐騙廣告風險，國家通訊傳播委員會（NCC）、數位部、法務部台灣高等檢察署及內政部警政署共同合作建立「網路高風險廣告跨部會業界合作自律堵詐機制（網路廣告跨界自律堵詐機制）」。未來將透過定期召開情資交流會議，與合作的平台業者交流防制方案與合作成效，建立有效的堵詐溝通平台。

金管會去年6月修正通過證券投資信託及顧問法，並由內政部警政署刑事警察局作為執行單位；刑事局積極與境內外關鍵平台業者建立違法通報管道，每天掃蕩違法投資廣告內容，透過通報管道命令平台移除違法內容。

數產署指出，本機制所建立的管道，屬於公私協力自律機制，透過蒐集「尚無被害人的高風險網路廣告」，分析彙整後提供合作的境內外關鍵平台業者，提高犯罪集團投放廣告與誘騙民眾的難度，希望達到前端堵詐，降低警政單位後端查緝負擔的效果。

數產署表示，去年12月中到今年1月，已累計蒐集萬筆的高風險網路廣告，並將情資通報給平台、即時通訊帳號業者進行分析與研擬因應措施，規劃今年3月初，開始提供合作的簡訊業者、防護軟體業者異常情資名單，後續合作部會將再協力增加合作產業，擴大堵詐聯防範圍。（編輯：張均懋）1130301