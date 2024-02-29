政院提修法 跨境貿易可利用電子簽章簽訂契約

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（中央社記者賴于榛台北29日電）為因應數位經濟活動，行政院會今天通過「電子簽章法」修正草案，除明定電子簽章法律效力外，也增列國際技術標準的技術對接合作，未來國外憑證機構經過許可後，跨境貿易可利用電子簽章簽訂契約。

為因應數位時代的經濟活動與社會發展，行政院會今天通過數位部擬具的「電子簽章法」修正草案，草案將送立法院審議。數位部會後透過新聞稿指出，修法是為推動電子簽章普及運用、達成智慧政府和數位轉型的政策目標，以及塑造更有利多元電子簽章發展的法制環境，暢通國內、外企業的交流往來。

草案有6大重點，第一，明定電子文件、電子簽章與實體文件、實體簽章具同等功能，不得僅因其電子形式而否認其法律效力；第二，明定數位簽章為電子簽章的一種類型，使電子簽章與數位簽章關係明確化。第三，區別電子簽章之法律效力強度，明定具備經政府許可憑證機構所簽發憑證的數位簽章，具有「推定」為本人親自簽名或蓋章的效力。

第四，兼顧數位化需求與數位包容，明定應於採用電子形式之前，以客觀上對行為相對人合理的方式，給予其反對的機會；相對人未反對者，推定同意採用電子形式；第五，為提升智慧政府對電子文件、電子簽章的應用，刪除現行條文中「行政機關得公告排除本法之適用」部分，並設定3年的落日條款。

第六，由於台灣國際地位特殊性，對外交流合作不以簽訂國與國的雙邊或多邊協定為限，同時也包含政府或民間技術交流的可能性，因此草案增列主管機關許可外國憑證機構前的考量原則，在具備安全條件相當大前提下，除國際互惠外，也包括合乎網際網路工程任務組織公開金鑰基礎建設小組、歐洲電信標準協會等國際技術標準的技術對接合作。

數位部次長 李懷仁 李懷仁小檔案 學歷： 國立政治大學國家發展研究所博士候選人

國立暨南國際大學東南亞研究所碩士 經濟： 一卡通票證股份有限公司董事長

高雄市政府智慧城市推動委員會顧問

行政院院長室顧問

行政院副院長室主任

總統府副秘書長辦公室主任 看更多 關閉 出席政院會後記者會解釋，電子簽章這個技術，個人及法人都可以運用，而修法其中一個重點就是未來憑證技術與他國對接後，國外憑證機構經過台灣許可，跨境貿易就可以利用電子簽章做契約簽訂。

他說，採用電子簽章可以驗證簽署人身份，目前對民間是採鼓勵制度，未來跨境或是數位平台是否使用，並非強制。

李懷仁也說，電子簽章跟數位簽章效力、強度、安全規範都不同，數位簽章透過加密私鑰，且是政府審定許可的憑證機構所發出，類似現行實體所謂的印鑑證明，公信力與一般印章有差距，強度比較強，會推定為本人親簽。

根據草案，電子簽章是指依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者；數位簽章則是屬於電子簽章的一種，指將電子文件以數學演算法或其他方式運算為一定長度的數位資料，以簽署人的私密金鑰對其加密，形成電子簽章，得以公開金鑰加以驗證，並具憑證機構簽發的憑證者。（編輯：翟思嘉）1130229