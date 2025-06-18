百貨協會理事長改選 遠百徐雪芳交棒SOGO黃晴雯

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（中央社記者江明晏台北18日電）百貨零售企業協會今天改選，由遠東SOGO董事長黃晴雯當選新任理事長，正式從遠百總經理徐雪芳手中接棒；徐雪芳表示，8年任期中，最大挑戰就是疫情，也在任期內促成台日百協交流，盼新團隊繼續努力，帶動產業蒸蒸日上。

百貨零售企業協會今天舉行第9屆第一次會員大會，進行理監事選舉，選出新任理事15名、監事5名，由遠東SOGO董事長黃晴雯當選新任理事長。

徐雪芳過去領軍百貨協會任內，首度促成台日百協交流、韓國與泰國海外參訪，並創設零售創新卓越獎項等。

徐雪芳今天致詞時表示，今天是任期最後一天，感謝各界8年支持，坦言剛接任最大挑戰就是遇到Covid 19，當時以為是短暫流行感冒，沒想到變成長期抗戰，全台灣那時候都沒有口罩，百貨協會也想了很多辦法，找到一批又一批的口罩，才能幫會員公司繼續運營生意，雖然客人很少，但員工來上班的過程中也需要口罩。

她表示，任期內也向政府爭取水電稅負減免，幫助百貨平安度過疫情，百貨業是永續行業，百貨協會會員的營業額占市場達7成，盼新團隊繼續努力、業績蒸蒸日上。

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百貨零售企業協會本屆也有新成員「微風廣場」加入，盼透過平台創造更大價值。

會中百貨協會表揚優良從業人員楷模，評審團主席、商業發展研究院商業發展與策略研究所長朱浩表示，今年初開始，市場就有很多挑戰，認為下半年內需市場偏保守，可能受到消費者縮手而有所阻礙，但氣氛不悲觀，因為百貨業者持續優化服務與推出促銷活動，有望帶動買氣，一起把餅做大。（編輯：張均懋）1140618