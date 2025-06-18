路易莎併多品牌挹注 黃銘賢：今年估雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北18日電）路易莎受惠中央工廠運作發揮高效益，2024年毛利率46.27%，第1季營收新台幣6.45億元，雙創新高，董事長黃銘賢表示，今年路易莎合併多品牌營收、全力拓展餐食市場，將邁向雙位數高成長。

本土連鎖咖啡路易莎今天召開股東會，2024年營收約新台幣23.92億元，較去年減1.04%，為歷史次高，毛利率46.27%，創新高，受到咖啡期貨飆高等影響造成業外虧損，每股盈餘（EPS）4.64元，維持去年股利4.5元，配發率近97%。

路易莎今年第1季營收約6.45億元，較去年成長12.96%，創歷史最高。

目前路易莎門市約有560間，今年1月一口氣併入多個餐飲品牌，分別為「初泰」3間、「Louisa BAKERY麵包坊」2間、「self room健身房」1間之外、火鍋品牌「丹生炊事」1間、茶食館「玖仰」9間、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間、牛排館「青焰炭火熟成牛排」3間。

路易莎表示，去年毛利率46%，高於前年43%，主要是中央工廠運作發揮高效益，第1，垂直整合與自有供應鏈，打造從咖啡豆、食品到原物料，大量自製或控管來源，降低對外購進的成本，提高毛利空間；第2，產品多元化、高毛利品項增加，拉升整體毛利；第3，規模經濟優化毛利結構；第4，調整定價策略，產品升級和微幅調價，客單價提升也帶動毛利改善。

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黃銘賢表示，路易莎全力搶攻餐食，因應消費者外食需求日益擴大，推出「健康好食」系列，在主要門市每天可以販售過百個，一個月增加約20萬元營收，成長約2成，而且營收貢獻逐漸竄高，突破傳統咖啡品牌框架，開創新的商機。

同時，他表示，路易莎對多品牌發展很有信心，尤其是對於自助餐市場，青焰與飯店合作成果很好，目前每月營收達2000萬元，已經從北部往中南部發展，預計今年至少增加到6間，明年預期有倍數成長到12間的機會，加計玖仰、丹生炊事及光焙若蔬食等品牌的收入，將占集團總營收超過5成。（編輯：張均懋）1140618