加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
5億高中生案一審判婚姻無效 若定讞夏男將失遺產繼承資格
首頁 / 兩岸

中共整治違規吃喝層層加碼 黨媒：不是吃喝都違規

2025/6/18 16:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中共今年加大反腐力道，整治違規吃喝，一些地方卻「層層加碼」成為「禁止吃喝」。中共官媒人民網發文批評，把「禁止違規吃喝」等同於「禁止吃喝」是懶政，也是不計民生地盲動蠻幹，讓商家失了生意，也讓民生煙火黯淡。

中共中央5月中旬發布新修訂的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，要求黨政機關「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，其中重點是整治違規吃喝。

根據中國媒體近日報導，這項條例實施後，有國營銀行主管中午與客戶一同吃飯就被罰款，也有機關要求所有員工聚餐時不得超過3人。有民眾反映，這導致一些地方的餐館生意大壞，加劇了經濟疲弱下的市面蕭條。

人民網17日推出題為「禁止違規吃喝，不是吃喝都違規」的評論文章坦承，各地推進違規吃喝專項整治的執行過程中，個別地方「層層加碼」，把「禁止違規吃喝」簡單等同於「禁止吃喝」，這種行為也是「懶政」，是「形式主義」的變種，讓商家失了生意，也讓民生煙火黯淡。

文章指出，集中整治違規吃喝是為「防住腐敗」，加強黨的作風建設，而不是「防住人間煙火」。從來只有「禁止違規吃喝」，沒有所謂「禁止正常吃喝」。一切的整治措施，都是通往這個目標的「橋」和「船」，而不是簡單地禁止正常餐飲，「不計民生地盲動蠻幹」。

文章說，違規吃喝從來不是簡單的「吃飯」，而是「四風」滋長的溫床、腐敗萌發的土壤—公款宴請藏著權力尋租，酒桌應酬裹著利益輸送，觥籌交錯間紀律底線被瓦解，權力公信被侵蝕。但對「不吃不喝，經濟不活」、「經濟要搞活，紀律要鬆綁」等錯誤論調，必須正本清源，黨性原則和黨的紀律不存在鬆綁問題。

這篇文章強調，「正常餐飲是民生的底色、人性的溫度、經濟的脈搏」。2024年中國餐飲收入超過人民幣5.5兆元（約新台幣22.6兆元），撐起逾3000萬名從業者的飯碗；街頭巷尾的特色店、闔家團聚的聚會飯、朋友小聚的大排檔，本就是生活日常與市場活力的體現。

文章說，本該精準的「手術刀」，在一些地方成了「亂揮的大錘」，「凡聚餐就審查、凡宴請就干預」，一碗麵就大罰款，自己掏錢請兩三好友聚一聚也不行，搞得普通黨員幹部吃飯戰戰兢兢。

這篇文章批評，這些「層層加碼」看似積極作為，實則是「懶政思維」下對政策的誤讀，對民生的漠視，用簡單粗暴代替精準治理，拿形式主義掩蓋能力短板。而餐館沒了客流，消失的不只是煙火，更是服務員薪資、養殖戶訂單、供應鏈循環，層層加碼的代價，最終壓在勞動者肩頭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文章說，整治違規吃喝要精準，得把紅線、綠燈、尺度劃清楚。其中，「綠燈」照亮生活煙火，自費團聚的家宴、合規商務的餐敘是保障區，親友小酌、街巷小聚，生活的底色本就是人間煙火；「尺度」劃分行為邊界，嚴管絕非管死，紀律劍指權力異化的貪腐病灶，而非私域裡的尋常人情。

文章最後說，各地整治違規吃喝，應嚴格區分違規吃喝與正當的餐飲需求，既要錨定「腐敗零容忍」的鐵規矩，又要守住「煙火不熄滅」的民生線。一方面對群眾反映強烈的公款吃喝、餐飲浪費等歪風陋習露頭就打、反覆敲打；另一方面，為正常消費亮綠燈，讓大家可以品嘗美味，「讓城市更有煙火味，讓人情更有溫度」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140618

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：