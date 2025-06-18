台中勤美術館夏季展登場 打造限定大型裝置藝術作品

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中勤美術館今天舉行2025夏季展體驗會，這是奧地利維也納設計團體首次來台展出，以全球巡迴經典「Net」與「String」系列全新版本，量身打造限定的大型裝置藝術創作。

勤美術館2025夏季展「Net & String Taichung」將於20日正式對外開展。今天下午先舉行體驗會，宣布來自奧地利維也納、活躍於概念藝術與空間實驗領域的設計團體Numen / For Use，首度來台展出。

勤美術館表示，這次以全球巡迴經典「Net」與「String」系列全新版本，量身打造勤美場域限定的裝置創作，為台中城市注入一場體感與結構交織的當代藝術實驗。

勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育與策展人卡茲勒（Christoph Katzler），一起介紹即將開展的大型裝置藝術，這項展覽以兩件裝置作品連動呈現，參展民眾可進入作品內核，實際穿越、攀爬、匍匐於作品中，身體不再是旁觀的工具，而是觸發空間變化的關鍵。

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卡茲勒表示，這次創作不是單純展示兩件作品，而是讓它們融合成一個連續的感官旅程。觀眾可以先在「Net Taichung」裡解放身體，以兩層繩網構築出懸浮的平台，線條極簡卻富含動能，觀眾可以實際走入、穿梭其中；再於「String Taichung」中沉浸視覺，將日常的素材賦予全新意義，再從解構與重組間得到轉化。

何承育說明，這次展出作品彷彿一件巨大的包裹，在未打開之前無法預期其中的內容，但當作品完成、觀眾走入裝置時，會有如孩童般的興奮感，從認識自己的肢體動作、在網中奔跑、甚至躺下休息，都是觀眾與空間重新建立關係的過程。（編輯：龍柏安）1140618