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不只21歲青年是黑戶 台灣逾800名移工寶寶無身分和健保

2025/6/18 19:54（6/18 20:18 更新）
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失聯移工在台灣生產的寶寶沒有身份，未能加入健保，就醫大多得靠非政府組織「關愛之家」等社福團體協助。圖攝於2024年5月2日。中央社記者易繼中攝 114年6月16日
失聯移工在台灣生產的寶寶沒有身份，未能加入健保，就醫大多得靠非政府組織「關愛之家」等社福團體協助。圖攝於2024年5月2日。中央社記者易繼中攝 114年6月16日
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（中央社記者林秉學台北18日電）台中一名21歲青年未曾申報戶口，引起社會關心黑戶人口。失聯移工在台灣出生的小孩占黑戶人口大宗，約850人，母親沒有合法身分，「黑戶寶寶」也無法納健保。有移工為癌女求醫，長途跋涉7小時。

台灣強調人權立國，並於2014年將「聯合國兒童權利公約」國內法化，展現對兒童權益的重視。但對失聯移工及其子女而言，當他們有就醫需求時，這些承諾卻常常難以落實。

移民署統計，截至今年3月，台灣約有9萬2000名失聯移工。許多人是因工作上的各種困境，加上無法自由轉換雇主，最終選擇失聯，在非正式就業市場謀生，這使他們處於制度邊緣的三不管地帶，連在台灣出生的孩子也無法納入健保。

失聯移工生病時多半不敢就醫，主要是擔心因此被查獲而遭遣返，影響自己與家人的生計。根據勞動部說明，依法律規定，失聯移工一旦經查獲，不僅會被強制遣返，也永久不得再來台工作。

法律邊緣奔波 懷孕不敢產檢

目前由非政府組織「關愛之家」收容的印尼失聯移工妮莉（Neri）就曾面臨這樣的恐懼。她日前接受中央社訪問時回憶，幾年前到台中一家醫院待產時，醫院將她通報給移民署。

她說：「移民署派人來醫院接我和我的兒子，因為我剛生完孩子，他們讓我待在外面3個月（指暫緩逮捕），但我不想自首，所以我又逃跑了。」

她還說，因為害怕被抓，懷孕期間她未曾做過任何產檢。

關愛之家主任王冠婷表示：「醫療院所不是通報（失聯移工）的責任單位，其實不通報也沒有罰則，不會被追究責任。」

不過她說，大部分的醫療院所還是會通報，這樣不但有利追蹤小孩日後的成長，也能避免失聯移工透過口耳相傳，集中到特定醫院就醫。

王冠婷指出，多數失聯移工仰賴關愛之家等社福團體協助就醫，通常由團體人員陪同前往熟悉的醫院，以避免遭到通報，但這種做法可能導致就醫延誤，對孩子的健康造成風險。

癌女生病求醫無門 長途跋涉7小時

失聯移工尤莉（Yuli）就是因關愛之家的協助，才終於為罹患腦癌的女兒找到願意收治的醫院。

2021年11月，尤莉在台中梨山的果園工作，3歲的女兒莫札（Mozha）突然生病了，且病情急劇惡化，當地卻沒有一家醫院願意醫治莫札。

「我不知道要帶她去哪裡看醫生。她的病情一天比一天嚴重，到市區也找不到醫院要收她」，尤莉說。情急之下，她想起關愛之家創辦人楊婕妤曾安排她產檢，於是打電話向楊求助。

電話那頭，楊婕妤急切地說：「趕快把小孩帶來。」但從梨山到最近的台鐵或高鐵台中站，至少得耗上3小時車程，對收入有限的尤莉而言，高鐵票價也是一筆沉重負擔。

她只能繞遠路，先搭客運到宜蘭，再轉車到台北，7個多小時才抵達關愛之家的文山服務處。

關愛之家協助莫札前往萬芳醫院就醫，檢查後發現她的大腦與小腦皆罹患腦癌。她接受了4次手術與化療，整個療程直到2023年8月才完成。期間她總共住院6個月，其中有9週在加護病房度過。

由於沒有健保，她的醫療費用高得驚人，共計新台幣226萬元。

關愛之家資深督導郭立凱說，莫札病情危急，他們成功說服移民署透過專案給她居留證，並開特例，讓她納入健保，健保署也認定莫札為重大傷病，龐大的醫療費才得以減免或退費。

尤莉曾是失聯移工，失聯後未能加入健保，在台灣出生的女兒3歲罹患腦癌，一度無法就醫。圖攝於2025年5月1日。中央社記者易繼中攝 114年6月16日
尤莉曾是失聯移工，失聯後未能加入健保，在台灣出生的女兒3歲罹患腦癌，一度無法就醫。圖攝於2025年5月1日。中央社記者易繼中攝 114年6月16日
印尼移工尤莉的女兒莫札3歲被診斷出腦癌，透過「關愛之家」協助，才獲開刀治療，如今8歲的她身體健康。（關愛之家提供）中央社記者林秉學傳真 114年6月16日
印尼移工尤莉的女兒莫札3歲被診斷出腦癌，透過「關愛之家」協助，才獲開刀治療，如今8歲的她身體健康。（關愛之家提供）中央社記者林秉學傳真 114年6月16日

衛福部次長：在醫院稽查失聯移工侵犯健康權

但對其他「黑戶寶寶」而言，醫療費常讓照顧者難以負擔。

王冠婷舉例，關愛之家曾收容一名早產兒，住院接受治療一個多月，關愛之家積欠醫院逾200萬元的醫藥費，最後只能透過募款來償還，目前尚未還清。

國家人權委員會副主委王幼玲日前接受中央社訪問時呼籲，醫院應以人道關懷為優先，不應以通報失聯移工，作為嚇阻他們就醫的手段。

王幼玲說：「在戰爭的時候，即便是敵國的戰士來（求診），也是要醫療他。」

她也表示，如果每間醫院都通報失聯移工，他們在無法看病的情況下，只能忍耐、亂吃成藥或尋求密醫，對他們來說是「雪上加霜」。

對此，衛福部次長呂建德告訴中央社記者，「醫療人權是普世人權」，不可能因為患者是失聯移工，就拒絕醫治，「這是不對的。」

他說：「我們必須盡力幫助每一位病人康復。」

呂建德也透露，衛福部已與移民署展開協商，研擬不在醫院進行稽查等措施，以兼顧人權與移工管理，因為這類稽查「會侵犯健康權」。

至於衛福部是否明確指示醫院，不要通報失聯移工，呂則未正面回應，只表示：「這個不是我們主要的關切重點。」

當制度卡關 一線人情跨越圍籬

雖然衛福部強調失聯移工也應享有健康權，實務上卻難以全面落實。

移民署回覆中央社詢問時表示，並未在醫院稽查失聯移工，也未要求院方通報失聯移工或其子女。

但移民署坦言，實務上醫療機構在進行檢傷時，為釐清外籍病患的個人基本資料，有時會通知移民署派員協查；如經查證確認當事人是失聯移工或逾期居留的外籍人口，移民署會依法查處。

台灣目前有超過80萬名外籍移工，其中女性約佔48％，反映出社會對外籍勞動力的高度依賴。

王幼玲表示，有些醫院不願收治失聯移工，恐怕是擔心日後無法收回醫療費用。若移工能自行負擔費用，也未必要倚賴社福團體陪同就醫。

郭立凱建議政府設立專款專戶，由家長定期繳納保費，並開放社會捐款支持，讓「黑戶寶寶」也能納入健保。

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他強調，台灣已將「聯合國兒童權利公約」國內法化，不應因父母的身分而剝奪孩子的健康權。

他說，「他們在台灣出生，即便他們未來有可能回國或者是出養，在台灣期間，他們最起碼要享受跟台灣兒童一樣的權利。」（編輯：石秀娟）1140618

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印尼失聯移工尤莉的女兒莫札，目前8歲，坐輪椅。她5年前在「關愛之家」的幫助下，成功接受腦癌手術。她的故事反映許多失聯移工及其在台子女未能加入健保而面臨的困境。圖攝於2025年5月1日。中央社記者易繼中攝 114年6月16日
印尼失聯移工尤莉的女兒莫札，目前8歲，坐輪椅。她5年前在「關愛之家」的幫助下，成功接受腦癌手術。她的故事反映許多失聯移工及其在台子女未能加入健保而面臨的困境。圖攝於2025年5月1日。中央社記者易繼中攝 114年6月16日
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