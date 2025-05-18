移工團體籲取消在台工作年限 勞動部：滾動檢討

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（中央社記者張雄風台北18日電）移工團體今天至勞動部前抗議，呼籲政府取消藍領移工在台工作年限。勞動部表示，願意聆聽各界意見，針對中階技術人力制度，與移工權利保障，持續滾動檢討。

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）舉行記者會，呼籲政府正視藍領移工的長期貢獻，取消不合理的工作年限限制，終結制度性歧視與剝削。

SBIPT解釋，自1992年5月實施「就業服務法」至今，對於藍領移工，現行法規仍設有12年的工作年限上限；雖然看護工可在滿足評點制條件後延伸至14年，但仍未改變年限存在的事實。

SBIPT指出，2022年4月雖然政府推出「留用外國中階技術工作人力計畫」，但中階的配額和認定方式幾乎完全由雇主主導，移工並無談判權；仲介公司有機可乘收取高額費用，使得想延長工作的移工承受更沉重的負擔。

SBIPT認為，台灣也簽署了「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）與其他消除歧視的國際公約，呼籲台灣政府真正落實CEDAW精神。

台灣國際勞工協會（TIWA）表示，台灣社會對於移工的需求是直線的成長，今年3月移工人數邁入82萬人。政府必須誠實面對，移工早就不再是所謂的「補充性」勞動力，而是撐起3D產業、補足長照破網的重要力量。

記者會提出3項訴求，包含無條件廢除藍領移工的工作年限限制；修正中階制度，使其公平、透明並保障移工權益；以直接聘僱機制全面取代仲介制度。

勞動部說，延長或取消移工在台工作年限，資深移工將長久在台工作，卻無機會轉換身分，難以銜接台灣技術移民制度，不利移工勞動權益保障及國家留用資深移工。

勞動部指出，若移工轉任中階技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，將依規定裁處限令雇主給付薪資，及管制後續申請案，並同意移工轉換新雇主及由公立就業中心媒合中階技術工作。

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勞動部指補充，移工留才久用截至今年4月底止，已有4.6萬名資深移工轉任為外國中階技術人力，平均每年增加1萬餘人；將滾動檢討中階技術人力工作類別、核配比率、資格及條件，未來朝向由政府提供更多的角色與功能，逐步精進相關作法。

勞動部提到，為提升直聘服務比率，已自去年7月起持續推動「直聘服務效能提升精進方案」，加強推動相關措施。（編輯：管中維）1140518