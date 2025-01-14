失聯移工創新高 藍批政府管理長期失能促做好把關

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（中央社記者范正祥台北14日電）國內失聯移工人數屢創新高，國民黨立法院黨團今天質疑政府在移工管理上長期失能，要求包括內政部移民署在內跨部會相關單位做好把關工作，提出具體改善措施，以解決嚴重的逃逸移工問題。

國民黨團首席副書記長王鴻薇以及立委王育敏、萬美玲，今天共同召開「失聯移工創新高，機場逃跑漏洞無人管」記者會，指出失聯移工人數近幾年快速增加，從民國109年初的4萬8000多人，至113年底已達9萬人之多，問題不斷擴大。

記者會上，王育敏揭露一段桃園機場監視器畫面，一名移工在搭機離境前排隊等待機場安檢，卻突然開始脫衣變裝，偷偷折返離開安檢隊伍並離開桃園機場，之後失聯、不知去向。

接獲陳情的王育敏指出，影片中的越南籍移工武女於去年12月3日工作期間屆滿必須出境，仲介於當日上午將武女送達桃園機場，並親眼確認武女在11時30分時進入安檢區。沒想到武女卻在進入安檢區後悄悄變裝、迅速逆向離開。從監視器畫面可以看到武女戴上帽子遮掩，在11時41分已離開機場大廳，自此消失在監視器鏡頭裡，前後僅短短11分鐘。

王育敏表示，雇主和人力仲介已經盡責把人親自送到機場，然而礙於機場規定不能進到安檢區域內送機，接下來政府卻沒有任何單位派員接續監督、確保移工出境。最後移工用計逃跑，卻是雇主和仲介要受罰，她認為政府必須負起最大責任。

王鴻薇質疑，進入安檢隊伍前就要檢查機票及護照，民眾根本不會知道居然還可以「折返離開安檢區」。然而該名逃逸女性移工不僅知道如何偷溜出去，甚至從變裝到離開機場的整個過程都非常迅速，這是不是有內應，從安檢區出去都沒有人攔阻嗎。

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萬美玲也質疑，是不是有組織在背後指導。她表示，在外籍移工人數不斷增加的時候，對移工的管理更顯重要，然而政府在移工管理上的長期失能，讓目前失聯的9萬名移工可能還要加上更多黑數，雇主們都變成苦主。

王育敏指出，辦公室索資結果，顯示113年度在機場逃跑的移工人數已將近90人，機場已經成為逃逸移工的一個破口，她提醒政府必須立即採取積極作為，不能放任破口擴大。（編輯：楊蘭軒）1140114