台美央行會議前夕 新台幣震盪小貶收29.542元

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）美國聯準會即將公布利率決策，市場觀望情緒轉濃，新台幣兌美元震盪整理，今天收盤收29.542元，微貶0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至15.415億美元。近期新台幣升勢再起，台灣央行19日將舉行理監事會，會後是否再展穩匯態度，備受矚目。

中東緊張局勢未解，加上外界擔憂美國可能介入這場中東衝突，美股4大指數收低。

儘管歐美股市下挫，台股今天逆勢走高，在台積電等權值股穩盤，題材股助攻之下，終場指數上漲145.14點，收在22356.73點。三大法人買超台股127.09億元，其中外資買超117.36億元。

避險情緒升溫之下，美元相對有撐，亞幣今天全面走弱，新台幣今天開盤價為29.59元，最高29.504元、最低29.605元。

外匯交易員指出，中東衝突延燒，國際油價應聲飆漲，油價不穩定也將影響聯準會的降息路徑，讓此次決策及會後聲明更受關注；聯準會利率決策出爐前夕，市場操作保守，今天新台幣匯市缺乏顯著方向，多以實質拋補為主，匯價轉為區間震盪，盤中高點未再繼續突破，甚至沒能觸及29.4元。

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回顧近期新台幣走勢，美國總統川普4月初宣布對等關稅，隨後又有90天暫緩期，各國排隊與美國談判，台灣也在內，市場訊息紛亂之下，新台幣升值預期發酵，於4月底、5月初展開強勁升勢。

匯銀人士分析，美國聯準會下半年可望降息，中長線美元走弱，加上上半年台灣湧現急單，出口大爆發，均是推動新台幣走升的力道；出口商在升值與關稅夾擊之下，挑戰加劇，央行19日理監事會後記者會，新台幣匯率議題料將成為焦點，央行態度如何也受到關注。（編輯：林家嫻）1140618