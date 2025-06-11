聯準會新任主席是誰？美財長貝森特呼聲高

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）彭博報導，川普政府內部與外部愈來愈多顧問正力推財政部長貝森特（Scott Bessent）接任聯邦準備理事會（Fed）主席，成為可能取代現任主席鮑爾的熱門人選。

美國總統川普6日指出，他「很快」就會任命繼任人選。鮑爾（Jerome Powell）的任期將於2026年5月屆滿。知情人士透露，其他被列入考量名單的少數人選還包括前聯準會理事華許（Kevin Warsh），川普去年11月曾徵詢他擔任財長的意願。

要求匿名的知情人士說，帶領川普政府全面改革貿易、稅務和監管以振興美國經濟的貝森特，是聯準會主席的競爭人選。兩名消息人士說，正式面試程序目前尚未啟動。

貝森特回應置評要求時說：「我在華府已經有了最棒的工作…而總統將決定誰是對經濟和美國人民最有利的人選。」

不過，一名不具名的高層政府官員對相關報導的真實性表示懷疑，但未提出更多說明。

由於歷任財長會在遴選和面談新任聯準會主席的過程中扮演關鍵角色。目前還不清楚貝森特是否會在川普開始做決定時自行迴避。

國際金融協會（Institute of International Finance）總裁暨執行長亞當斯（Tim Adams）表示：「鑒於全球金融界對貝森特的信任和信心，他無疑是一大人選。」

亞當斯還說，2006年至2011年間擔任聯準會理事的華許也是恰當人選。

記者日前特別向川普問到華許時，川普說：「他的評價很高。」

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在美中貿易談判中，貝森特一直扮演核心角色，推動被視為川普試圖重塑全球貿易局勢所尋求達成的最重要協議。

前白宮策略長及總統外部顧問巴農（Steve Bannon）指出：「貝森特證明，他可以在就任後極度動盪的頭6個月執行川普總統的議程…他不僅是內閣中的明星，也能安定全球資本市場。」（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140611