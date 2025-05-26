鮑爾普林斯頓大學致詞 為Fed決策辯護兼籲護民主[影]

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影片來源：Princeton University

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在普林斯頓大學演講時為聯準會應對COVID-19疫情措施辯護，同時讚揚文官與大學的貢獻，這兩者當前遭川普政府刻意針對。

美聯社報導，鮑爾與聯準會最近幾週受美國總統川普及聯準會前理事華許（Kevin Warsh）廣泛批評，華許被外界視為是可能接任聯準會主席人選。

鮑爾今天在普林斯頓大學（Princeton University）27日畢業典禮前的頒授學位儀式發表演說，提到自己50年前也是從這裡畢業，也藉此機會特別為聯準會因應疫情、將基準利率降至近乎零的決策辯護。

聯準會當時還啟動一項資產購買計畫，內容包括買進數兆美元的國債與抵押擔保證券（MBS），以壓低長期利率。

鮑爾談到疫情時說：「在沒有任何徵兆的情況下，世界經濟驟然陷入停滯，一場長期、嚴重的全球經濟衰退可能就在眼前。每個人都望向政府求助，特別是把聯準會當成關鍵救火隊。」

鮑爾也特別讚揚在政府長年任職的文官，指聯準會內經歷過之前危機的公務員挺身而出，「還說放心交給我們」。

由於聯準會在2024年底3度降息後，今年仍維持基準利率不變，川普近幾個月來對鮑爾發動一連串攻擊。他主張「根本沒有通膨」，聯準會應進一步降低借貸成本。

川普本月稍早指責鮑爾不降息是「傻瓜」，上週又說他判斷錯誤且決策太慢。

鮑爾今天也在演講中捍衛美國各大學，因為包括普林斯頓大學在內的幾所常春藤（Ivy League）名校，研究經費與其它政府補助遭川普政府大量刪減。

鮑爾呼籲學生捍衛民主，同時讚揚美國的大學是重要的國家資產，「我們在許多方面領先全球，包括在科學創新和經濟活力上，我們偉大的大學為全世界所稱羨，也是國家的重要資產。環顧這一切，我敦促各位不要視之為理所當然」。

曾於2006年至2011年擔任聯準會理事的華許，上個月底猛烈批評聯準會讓通膨在2022年飆升至40年以來新高。華許被認為是鮑爾2026年5月任期結束後接任聯準會主席的熱門人選。

華許在國際貨幣基金（IMF）春季會議發表場邊談話時指出，聯準會每次危機干預（如降息、購債）都擴大聯準會的職權範圍，模糊「最後貸款人」的傳統角色界線，「更多債務被累積...更多制度界線被跨越，然後聯準會又被迫在下次採取更激進的行動」。

聯準會本身不會發行債務，但華許與其他聯準會批評者認為，聯準會購買國債讓聯邦政府得以借貸然後花更多錢。

鮑爾承認當通膨於2021年開始上揚時，聯準會本可更快升息以對。不過他今天仍為聯準會在疫情期間表現辯護。

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鮑爾說：「經由許多人共同努力，我們避免了最糟糕的結果。」

「很難想像人們在那樣的時刻會面臨多大壓力。他們的共同努力拯救了我們的經濟，參與其中的文官值得我們尊敬與感激；我很榮幸能與他們並肩作戰。」（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140526