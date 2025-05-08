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談川普關稅政策 鮑爾：仍存在很大不確定性

2025/5/8 06:20
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天表示，總統川普的關稅政策仍存在很大的不確定性，這對經濟產生的潛在衝擊，恐會與聯準會在失業和通膨方面的目標有所衝突。

法新社報導，聯準會官員今天連續第3次在政策會議上決定維持利率不變，鮑爾（Jerome Powell）會後告訴記者，他認為有很大的不確定性，例如關稅政策將如何定調，以及在定調後將對經濟產生什麼影響。

鮑爾提及：「就目前而言，我們最好等待更清晰的情勢，然後再考慮調整我們的政策立場。」

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此外，鮑爾還告訴記者，川普（Donald Trump）一再對他提出批評，並不會影響聯準會的利率決策，「完全不會影響我們的工作」。

鮑爾說：「我們始終只考慮經濟數據、前景、風險平衡，僅此而已。這就是我們所有的考慮因素。」（譯者：陳正健/核稿：鄭詩韻）1140508

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