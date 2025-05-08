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關稅影響不明 Fed稱經濟風險升高但利率維持不變

2025/5/8 10:01
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）聯邦準備理事會（Fed）今天維持利率不變，但表示通貨膨脹和失業率攀升的風險增加，在決策官員致力應對總統川普關稅政策影響之際，美國經濟前景蒙上更多陰影。

路透社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）指出，經濟是否會持續穩步成長，或因不確定性增加和通膨可能飆升而走軟，目前還不明朗。

川普最後會做出什麼樣的決定，以及哪些決定經得起可能的法律和政治鬥爭，目前仍存在許多不確定性。鮑爾今天在兩天決策會議後的記者會中表示：「這些影響的範圍、規模和持續多久時間都非常、非常不確定。」

他還說：「所以，目前貨幣政策應採取什麼適當的應對措施，一點也不明確…我們究竟該怎麼做，真的還不清楚。」

鮑爾指出：「我認為我們無法預測局勢最終將如何發展。」

這是鮑爾以微妙方式表達，在川普全面政策議程完全生效之前，在塑造經濟方面扮演關鍵角色的美國央行實際上已被邊緣化。

根據聯準會政策聲明，基準隔夜利率將維持在4.25%至4.50%的區間不變，並提到自3月上次會議以來，「經濟前景的不確定性進一步增加」，通膨和失業率可能上升的風險也在增加。

傑富瑞公司（Jefferies）首席美國經濟學家塞門斯（Thomas Simons）指出，聯準會的措辭淡化了自3月18至19日會議後實際出現多少混亂情況，以及經濟前景變得多麼難以預測。

他寫道，「所有關於『解放日』關稅的新聞、4月9日宣布暫緩90天實施、搖擺不定的貿易協議和關稅豁免消息，以及企業和消費者調查中所反映出的負面情緒，都讓人無法判斷經濟前景，更不用說周圍的風險是否已經發生變化」，還說考量到目前情勢，鮑爾「不出所料地不加以表態」。

高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）公共投資長夏哈（Ashish Shah）表示，「聯準會目前按兵不動，等待不確定性消除」，「近期優於預期的就業數據，支撐了聯準會利率持平的立場，至於是否重啟寬鬆週期，則取決於勞動市場是否出現足夠的疲軟跡象」。

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由於決策官員難以判斷川普關稅影響，這些措施增加了通膨升高和經濟趨緩的可能性，自去年12月以來，聯準會政策利率一直維持不變。

當決策官員上次於3月更新經濟和政策預測時，他們預期將在今年底前把基準利率調降50個基點（2碼）。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140508

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