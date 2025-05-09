美國聯準會官員：川普關稅措施在現代無先例可循

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）一位高階官員今天表示，總統川普（Donald Trump）近來宣布的關稅規模「在現代無先例可循」，他擔心這些措施恐怕拖慢經濟成長並引發通膨上揚。

法新社報導，聯準會理事巴爾（Michael Barr）根據準備好的講稿內容在冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）發表演說：「在我看來，提高關稅將導致全球供應鏈受擾，並對通膨構成持續的上漲壓力。」

曾擔任聯準會監管副主席的巴爾也說，近期關稅措施可能會打亂全球貿易網路，並示警恐有部分供應商無法即時靈活應變。

巴爾沒有提及川普，反而談到自己負責的新貿易政策帶來「不確定性」。

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他指出：「近來調高關稅的程度和範圍，在現代並無先例可循。我們尚不清楚這些關稅的最終形式，現在判斷它們會如何影響經濟還為時過早。」

但巴爾提到，聯準會貨幣政策目前「處於良好位置，可視情況隨時做出調整」。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140509