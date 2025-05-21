聯準會官員示警：與關稅相關通膨壓力正在增加

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）一名高級官員今天表示，總統川普的關稅計畫可能正在推升物價，儘管他近來已採取行動試圖讓貿易戰降溫。

法新社報導，自川普（Donald Trump）於今年1月重返白宮以來，他反覆無常的關稅政策已讓投資人惴惴不安，並造成金融市場震盪。

美國近來與中國及英國達成降低關稅的協議，顯示川普政府認真期盼透過談判，達成降低貿易壁壘和安撫全球市場的協議。

不過，根據聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆（Alberto Musalem）事先準備好的講稿，他對明尼蘇達州經濟俱樂部（Economic Club of Minnesota）表示，這可能仍不足以阻擋企業調漲商品價格。

今年擔任聯準會利率制定委員會投票成員的穆薩列姆說道：「展望未來，物價壓力似乎正在增加。我與商界人士接觸後得知，許多公司正在徵收附加費，以應付較高的關稅成本。」

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他補充說，近來的調查資料顯示，愈來愈多企業擬於未來6個月提高價格，儘管市場預期漲價幅度大致上仍受到控制，但消費者的通膨預期已經升高。

穆薩列姆強調，儘管存在這些疑慮，但美國經濟的「基本實力」、具有韌性的勞動市場，以及通膨仍高於聯準會設定的2%長期目標，顯示聯準會以目前利率水準應對當前情勢是適當之舉。（譯者：洪啓原/核稿：劉文瑜）1140521