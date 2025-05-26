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前聯準會顧問將資料交中國「研究生」 涉間諜罪起訴
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前聯準會顧問將資料交中國「研究生」 涉間諜罪起訴

2025/5/26 10:03（5/26 10:28 更新）
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聯準會總部外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）中國一名「研究生」主動接觸前聯準會顧問羅傑斯，並提出食宿全包的訪中邀約。羅傑斯赴約後引發連串事件，被控間諜罪。西方官員指出，中國在習近平主政下的間諜行動升級到空前水準，目標針對維繫美國金融穩定的機構等。

整起事件要回到2013年5月。「華爾街日報」（Wall Street Journal）昨天報導，時任聯準會（Fed）經濟學家的羅傑斯（John Rogers）前往上海參加商業論壇，期間首次收到一名自稱對聯準會感興趣的研究生來信。

羅傑斯表示，他當時拒絕對方提出的酬金提議，但雙方持續聯繫，「研究生」後來邀請他再次前往中國，且願意全額負擔費用。

檢察官指控羅傑斯將敏感資訊交給中國特務，這些特務假扮成學生並願意承擔赴中的差旅費用。根據今年1月公開的起訴書，羅傑斯與中國聯絡人在飯店房間見面，有時還分享聯準會內部報告，因此被控密謀從事經濟間諜行為。

聯邦調查局1月逮捕羅傑斯，並在他的公寓裡發現5萬美元（約新台幣150萬元）現金，不過，羅傑斯的妻子說這筆錢是她的。

羅傑斯否認所有指控。了解他以及他在聯準會職責的人士說，羅傑斯對中國的價值有限，因為他無法參與高層決策。羅傑斯的律師則表示，起訴書去脈絡，未能呈現相關事實，例如羅傑斯不會說中文的部分。

檢察官指出，羅傑斯是中國間諜活動的合理目標，因為在聯準會擁有聽起來很重要的頭銜，對中國的感情也與日俱增。

2018年，羅傑斯與一名透過中國婚姻介紹所認識的上海女子結婚。聯邦調查局後來在他的iPad上發現一封日期為2018年12月寫給「親愛的中國人民」的信，內容表達對中國的讚賞與欽佩。

信中寫道：「我愛你們的善良、慷慨，以及你們謙遜、勤奮、成就非凡的社會。我無條件地愛你，上海。」

當被問及羅傑斯一案時，中國外交部表示不知情。中國國安部沒有回應。

報導指出，中國網路攻擊最近愈發引人注目，但北京方面仍在繼續培養線人等傳統人力資源來獲取情報，即使這些人掌握的資訊有限。

美國參議院一個共和黨工作小組2022年報告指出，自2013年起，中國就試圖透過金錢及其他利益，接觸聯準會內部人員以獲得機密資訊。

「華爾街日報」指出，羅傑斯擁有維吉尼亞大學經濟學博士學位，1994年加入聯準會擔任經濟學家，後來擔任研究匯率和利率政策的高級顧問。

羅傑斯的層級雖然無法讓他接觸聯準會敏感資料，但中國情報部門據稱2013年羅傑斯訪中時就盯上他。起訴書指出，2017年羅傑斯接受「研究生」邀請，前往山東財經大學訪問，羅傑斯要求這名研究生支付機票及飯店費用，研究生同意。

大約在那個時候，羅傑斯透過名為天空之戀（Sky Love，暫譯）的中國婚介服務機構認識31歲的上海劉姓化妝師。這家機構專門為尋找海外伴侶的中國女性提供服務。兩人2018年在香港結婚，同年晚些時候劉女在上海生下一女。

起訴書稱，結婚約兩個月後，羅傑斯再度聯繫那名「研究生」，並詢問正在撰寫的文章內容，對方回傳與聯準會政策相關的問題，表示想請教羅傑斯以完成論文。

羅傑斯寄信給兩名聯準會同事，請他們提供一些赴中期間可使用的資訊，包括聯準會對人民幣的看法。其中一名同事寄給他兩份PDF檔案，當中一份被羅傑斯轉寄給他的中國聯絡人。

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在中國期間，羅傑斯以授課名義與「研究生」在飯店會面，並分享聯準會內部資訊。

2020年，聯準會內部調查機構對羅傑斯與中國的關係提出質疑。根據政府文件，羅傑斯於2021年中被迫離開聯準會，「研究生」則持續與他聯繫。（編輯：唐聲揚）1140526

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