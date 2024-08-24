唐元雋王書君被控共諜 美國之音：中共慣用收買挑撥滲透海外民運圈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國海外民運人士唐元雋、王書君在美國被指控替中國監控異議人士。美國之音指出，這顯示中共滲透海外中國民運圈十分嚴重，慣用手法包括收買民運人士或製造假民運領袖，挑撥離間。

美國之音23日報導，唐元雋曾因參加「六四」而被判刑20年，直到2002年經過台灣輾轉到美國獲得政治庇護，其後一直參加海外中國民運活動。

美國司法部21日指控唐元雋從2018年開始接受中國國家安全部的指示，監視海外中國民運人士和異議人士，並將情報交給中國國安部。他還幫助中國國安部滲透到很多異議人士使用的加密應用程式的聊天群組。

不久前，長期以反共人士身分活躍於中國海外民運圈的美籍中國學者王書君，在紐約被美國聯邦法庭裁定充當中國政府代理人、非法擁有身分證、以及對執法部門做出虛假陳述等，紐約聯邦東區法院陪審團本月6日裁定4項罪名均成立，可能面臨最高25年的刑期。

學者兼作家王書君6日被定罪後接受媒體訪問。（路透社）

居住在多倫多的民主中國陣線副主席盛雪對美國之音表示，在她從事海外民運工作的35年中，看過太多中共對民運組織、反共組織、人權組織的滲透和壓迫，近年來又特別嚴重。她指出，經過30多年，很多人認為理想難以實踐，又對名利抵抗力較弱，中共趁此時給予一些承諾、利益和資源，很多人就會上鉤，有的人甚至不自知。

盛雪說，「確實有的人可能都不覺得自己在為共產黨做事，他覺得只不過是中共更看重他，或者中共的某些派別可能是倚重他將來在中共的改良派、改革派當中可能能夠有一種合作」。

報導也引述居住在紐約的中國民主黨全國委員會共同主席王軍濤的說法，他指出中共的手段，是先以國安法和情報法對其威逼利誘，尤其是需要回中國，或親屬有利益需要處理的人，先讓他們提供情報，或散布詆毀海外民運活動和人士的訊息。

王軍濤說，他們還會挑撥離間，例如在重大活動中製造多個同名團體，甚至收買民運人士或製造假民運領袖以實現上述目標。此外，他們也會在主流社會中利用有利益合作的夥伴散布謠言，毀壞民運整體和代表人物的形象，邊緣化民運在自由世界的影響力，例如美國戰略學界的熊貓派、華爾街和矽谷等經濟科技力量，以及對中國貿易利益攸關的選區議員和團體。

報導指出，住在紐約的雪梨中國民主團結聯盟主席鍾錦江表示，中國對民運的滲透，更常見的是直接的角色扮演。「最常見的一個辦法就是直接派人加入到我們民運組織，通過積極進取努力工作，獲得同道的信任，之後進入領導層，從而掌握和控制民運組織」。

對此，盛雪指出，她在1990年就遇過中共精心設計的攻擊，組織也因此受重創。當年她在六四活動後趕赴民主中國陣線多倫多支部召開的緊急會員大會，她當時在會議上受到批鬥，甚至有人指控她是中共特務、國民黨特務等。盛雪表示，儘管這些指控都是莫須有，但台灣與香港的成員對這樣文革似的批鬥大會很反感，在這次會議後都退出組織，後來的多倫多支部就十分渙散。

而對於該如何防禦中共對民運組織的滲透，鍾錦江表示，民運組織加入的門坎低，沒有背景審核，只能靠經驗判斷，若過度則會引起互相猜忌。他建議，有可疑人物時可以向政府舉報，舉報後有關單位的處置就要看所在國對於中共滲透的認識程度而定了。（編輯：廖文綺/謝怡璇）1130824