前特工首發聲 揭露中國秘密警察針對異議分子行動

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（中央社雪梨13日綜合外電報導）中國公安部政治安全保衛局的1名前特工近日向澳洲媒體披露這個臭名昭彰祕密警察部門的運作方式，以及該部門如何在海外追捕異議人士。此案引發對澳洲國家安全狀況的嚴重關切。

澳洲廣播公司（ABC）調查性新聞節目「四角方圓」（Four Corners）12日播出化名艾瑞克（Eric）的前中國特工專訪。政治安全保衛局（簡稱政保，或公安部一局）被人權組織視為「祕密警察」機構，專門負責監控和抓捕異議人士、維權律師等。這是該機構人員首度公開發聲。

該節目的調查發現，政保去年在澳洲境內進行了至少1次間諜行動，另有1名澳洲居民在2019年遭秘密遣返中國。

●前特工說出真相

現年39歲、化名艾瑞克的男子表示，他曾在2008年至2023年初擔任政保臥底人員。政保是中共主要鎮壓工具之一，活動範圍遍布全球，行事作風堪稱「中國政府最黑暗的部門」。

艾瑞克形容，「處理異議人士時，他們的行為好像對方完全不受任何法律保護，他們可以為所欲為」。

艾瑞克去年逃離中國並抵達澳洲，此後他向澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation，ASIO）揭露自己的過往。

他也向「四角方圓」透露中國如何收集所謂「國家敵人」的情報，以及在某些情況下會使用哪些手段，以強迫他們返回中國面臨起訴。

艾瑞克說，上司交付給他的任務就是在全球各地追捕異議人士，有時還會利用精心設計的假身份，如房地產公司高階主管，甚至是反共自由鬥士，以取得對方的信任，並將他們引誘到可進行綁架並遣送回中國的國家。

「四角方圓」查閱了數百份秘密文件和信函，這些文件證實了艾瑞克的說法，即他的任務目標遍及中國、印度、柬埔寨、泰國、加拿大和澳洲等地。

●澳洲的中國特工

2023年，澳洲聯邦警察突襲雪梨某處，並破獲1起針對澳洲居民的中國間諜活動。

這起間諜活動的受害者之一是反共YouTuber尹科（Edwin Yin），他經常發布批評習近平與其愛女的影片。澳洲警方告訴尹科，他們在行動中破獲1個情報機構，還找到一些資料，資料顯示「中共正透過澳洲的這個情報機構追查尹科的下落」。

據「四角方圓」的了解，目前澳洲警方仍在調查此案。

2021年，尹科也曾在墨爾本遇襲，導致鼻骨骨折。他認為，攻擊他的2名男子與在旁邊拍攝的第3名男子都是中國特工。

艾瑞克說，他於2018年接獲命令，將尹科從澳洲誘拐到東南亞。

他說，政保「肯定在澳洲擁有一個支援網絡」，以支援當地特工的所有行動。

中方指控尹科犯下多項金融詐欺罪，因此正設法將其遣返；尹科則堅稱自己遭到構陷。

●中國的全球影響力

反間諜專家說，「政治安全」是中國龐大間諜網絡最關心的問題。

曾領導美國聯邦調查局（FBI）駐北京辦事處、經常與公安部打交道的崔浦禮（Holden Triplett）表示，「公安部把自己描繪成一個警察部門...但就我看來根本不是。他們的工作是鞏固黨的地位...我指的是控制...黨必須維持控制力。」

習近平於2012年成為中國領導人後，重整中國安全情報部門，也加強了對海外華人的控制。

崔浦禮說，現在中國積極參與全球事務，也需要來自各地的資源，「因此所有可能威脅中共控制的人，不論在中國境內或海外，都會成為中共調查、反對並在必要時破壞摧毀的對象。」

公安部也會與中國其他國安部門合作，包括中國對外特工機構國安部以及宣傳機構統戰部等。

前中央情報局（CIA）分析師馬提斯（Peter Mattis）指出，「統戰工作就像茂密的草叢，公安部就是躲藏在草叢裡的蛇。」

●遭到強迫遣返的人們

自2014年以來，習近平已在反貪腐大旗下，透過「獵狐行動」和「天網行動」，將超過1萬2000名「逃犯」遣返中國。許多人都是在地方政府不知情或無許可狀況下的秘密行動中遭到遣返。

2014年，在「獵狐行動」中，2名中國特工在澳洲追捕並遣返了1名墨爾本公車司機。隔年此事被公諸於眾並引發一場重大外交風波，北京也承諾不會再發生此類事件。

2019年，中國官員再次來到澳洲，並將1名59歲澳洲居民遣返中國。

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）活動主任哈特（Laura Harth）說，「公安部派官員...到澳洲與1名女子『談心』，並『勸說』她回去。」

根據「保護衛士」上月發布的報告，該組織共記錄了280餘起外國公民和居民被強制遣返中國的案件，這些人被控涉入經濟犯罪。報告內容顯示，2014年至2023年間，澳洲至少有16人被非法遣返，單是在去年就有4人。

哈特強調，「這些成功的遣返行動，甚至包括失敗的行動，都明顯侵犯了澳洲的主權」。

澳洲政府發言人也說，抵禦外國惡意干預是當局的「優先要務」。

「澳洲執法和情報機構會負責評估、調查、破壞並在可能情況下起訴外國干預行動。」

此外，由ASIO和澳洲聯邦警局領導的「反外國干預任務小組」（Counter Foreign Interference Taskforce）正在積極調查一系列外國干預案件。

針對上述報導，中華人民共和國駐澳洲大使館和中國外交部皆未回應置評要求。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1130514