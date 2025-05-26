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川普同意對歐洲緩徵50%關稅 亞股多收低

2025/5/26 18:23
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（中央社香港26日綜合外電報導）美國總統川普近日揚言對歐洲商品課50%關稅，但昨天與歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩通話後表示，對歐盟緩徵關稅，延後至7月9日實施。歐股今天上漲，亞股則多收低。

法新社報導，正當上週債市引發的拋售潮出現回穩跡象，川普23日對大西洋彼岸拋出震撼彈，他稱與歐盟貿易談判毫無進展，揚言6月1日起對歐盟進口商品課徵50%關稅。

他並警告蘋果公司（Apple），若蘋果在美國銷售的iPhone不是在美國本土製造，蘋果可能被課徵至少25%關稅。受此消息影響，華爾街股市主要指數和歐股23日多收低。

不過，川普昨天表示，他與范德賴恩（Ursula von der Leyen）進行一場「非常愉快的通話」後，同意對歐盟緩徵關稅、延後至7月9日實施，並補充說官員「很快將會齊聚一堂，看我們能否找出一些解決之道」。這讓外界鬆了一口氣。

范德賴恩矢言迅速達成協議。巴黎與法蘭克福股市今天上午開盤跳漲逾1%，倫敦股市適逢假期休市一天；今天美股指數期貨也上漲。

亞股方面，香港、上海、台北、威靈頓及馬尼拉股市均收低，東京與首爾股市則收高；雪梨股市大致持平。

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此外，投資人也正等待美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）29日公布政策會議紀要，以了解決策者在關稅戰背景下如何看待美國經濟。

聯準會也將於30日公布美國個人消費支出物價指數（PCE）。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140526

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