鮑爾赴白宮會川普：依法制定貨幣決策、不受政治影響

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）美國總統川普持續批評聯準會（Fed）主席鮑爾遲未降息之際，聯準會表示，鮑爾今天應邀前往白宮與川普會面，討論包括就業、通膨等經濟發展情況；鮑爾表示，將根據客觀且不受政治影響的分析來做出貨幣決策。

聯準會今天發布聲明表示，鮑爾（Jerome Powell）應川普（Donald Trump）邀請，兩人今天在白宮會面，討論包括經濟成長、就業及通膨等經濟發展情況。

聯準會指出，鮑爾在會中未討論他對貨幣政策的預期，只強調政策路線將完全取決最新的經濟資訊，以及這些資訊對經濟前景的意涵。

鮑爾表示，他與聯邦公開市場委員會（FOMC）的同僚將依法制定貨幣政策，以支持就業最大化及物價穩定，且將完全根據謹慎、客觀且不受政治影響的分析來做出貨幣決策。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴記者，「總統確實有說，他認為聯準會主席不降息是個錯誤，相較於中國和其他國家，這讓我們在經濟上處於劣勢」。

至於川普是否有討論對鮑爾的規劃及是否有意替換他，李威特回應表示，「沒有」。

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川普在第一任總統任期內，於2017年提名鮑爾出任聯準會主席，但川普重返白宮以來，已多次抨擊鮑爾，部分原因是他拒絕川普降息的要求。

報導指出，川普稱鮑爾是「動作太慢的人」、「傻瓜」。鮑爾則為不降息的決定辯護，並表示，聯準會正在觀察川普變化無常的貿易政策及減稅計畫將如何影響美國經濟。（編輯：楊昭彥）1140530