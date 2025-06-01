央行重申穩匯決心 台幣對美元升值反映台灣基本面佳

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（中央社記者張璦台北1日電）新台幣4、5月強升引發市場關注，央行今天表示，今年以來，新台幣對美元升值反映台灣基本面佳，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，未來國內匯市若遇匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行仍將本於職責維持新台幣動態穩定。

中央銀行今天發布新聞稿指出，近期國內新台幣匯率已趨穩定，影響匯率的決定因素眾多，諸如各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響匯率；尤其，自金融自由化與全球化以來，國際資金移動鉅額且頻繁，已成為影響匯率變動的主因。

央行表示，目前美元作為最主要國際準備貨幣的地位仍無虞。長期以來，歷任美國財長多宣示，強勢美元符合美國政策利益，但川普政府宣布加徵對等關稅及市場傳聞的海湖莊園協議，均導致市場參與者對美元及美國公債產生疑慮，導致美元走弱。

央行指出，近期美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，川普政府仍維持強勢美元政策。另白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran），亦特別否認美國正推動任何秘密匯率協議，以迫使其他國家貨幣對美元升值，並強調強勢美元符合美國利益。近日美、日財長於G7財長會議均同意，匯率應由市場供需決定。

央行進一步表示，美國公債債信穩健，流動性佳，價值儲藏的功能仍受投資者青睞，美國債券市場的深度與廣度皆居全球之首，流動性最佳；美國發行或保證的債券，尤以美國公債為國際資金借貸合約中最廣為接受的合格擔保品，且其合格擔保品地位，不因其信用評等改變而受影響。

央行提到，其他先進國家公債市場雖不及美國公債市場的深度及廣度，但亦具流動性及價值儲藏功能，可作為投資者分散投資組合標的。

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央行表示，今年截至5月29日，美元指數（DXY）貶值8.49%，新台幣對美元匯率升值9.53%，升幅小於瑞士法郎10.26%及歐元9.81%，但略大於日圓9.01%、韓元7.38%及新加坡幣6.11%，主要反映台灣總體經濟基本面佳，以及新台幣購買力的提升，比如113年及今年第一季台灣GDP成長率均優於歐、美、日本、南韓及新加坡等經濟體。

央行強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，未來國內匯市如遇匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行仍將本於職責維持新台幣的動態穩定。（編輯：林克倫、林興盟）1140601